|
Дарья Домрачева примет участие в эстафете
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Полностью наш состав выглядит следующим образом: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко.
Главные претенденты на подиум заявили следующие четверки:
Германия: Хинц, Хаммершмидт, Пройсс, Дальмайер.
Франция: А. Шевалье, Брайсаз, Бескон, Эмонье.
Украина: Варвинец, Джима, Меркушина, Пидгрушная.
Чехия: Пушкарчикова, Давидова, Виткова, Коукалова.
Норвегия: Николаисен, Фенне, Экхофф, Олсбю.
Россия: Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова.
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн гонки, которая начнется 12 января в 16.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии