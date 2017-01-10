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Дарья Домрачева примет участие в эстафете

11.01.2017 18:34 — Разное | Tut.by  
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.


Фото: Фото: Андрей Аносов / CБР

Полностью наш состав выглядит следующим образом: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко.

Главные претенденты на подиум заявили следующие четверки:

Германия: Хинц, Хаммершмидт, Пройсс, Дальмайер.

Франция: А. Шевалье, Брайсаз, Бескон, Эмонье.

Украина: Варвинец, Джима, Меркушина, Пидгрушная.

Чехия: Пушкарчикова, Давидова, Виткова, Коукалова.

Норвегия: Николаисен, Фенне, Экхофф, Олсбю.

Россия: Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн гонки, которая начнется 12 января в 16.30.

 
 
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

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