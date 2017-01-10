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ГАИ попросила водителей быть аккуратнее 12 января

11.01.2017 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 янв — Sputnik. Госавтоинспекция Беларуси обратилась к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, сообщила Sputnik старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

ГАИ попросила водителей быть аккуратнее 12 января
© Фото: ГАИ Минского района
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Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 12 января, практически на всей части территории республики ожидается мокрый снег, на дорогах — гололедица.

"Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения", — рассказала Банадык.

Она напомнила, что в сложные погодные условия важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Собеседница агентства подчеркнула необходимость включения ближнего света фар. Водители также должны быть особо внимательны при проезде пешеходных переходов.

В свою очередь пешеходам, по словам Банадык, следует помнить, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос.

"В связи с эти пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях ограниченной видимости необходимо обеспечить свою видимость на дороге, используя световозвращающие элементы", — сказала она.

В ГАИ представили статистику, согласно которой в декабре 2016 года и за десять дней текущего на дорогах республики в ДТП погибло 60 человек, из которых 42 — пешеходы.    

 
Теги: Минск
 
 
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В сложных погодных условиях пешеходы также должны проявлять особую внимательность и использовать световозвращающие элементы.

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