﻿﻿ На "ТИБО-2017" выработают рекомендации по цифровой трансформации экономики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На "ТИБО-2017" выработают рекомендации по цифровой трансформации экономики

11.01.2017 19:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
На "ТИБО-2017" выработают рекомендации по цифровой трансформации экономики

Рекомендации по комплексной стратегии цифровой трансформации экономики Беларуси выработают на "ТИБО-2017", заявил министр связи и информатизации Сергей Попков.

"В текущем году получит дальнейшее развитие основная тематика форума "ТИБО-2016" - цифровая трансформация всех секторов экономики в Беларуси. Основной целью форума "ТИБО-2017" является анализ мирового опыта выявления ключевых проблем и факторов успеха цифровой трансформации с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения, а также выработка рекомендаций как по комплексной стратегии цифровой трансформации, так и по отдельным секторам экономики", - отметил Сергей Попков.

Во время форума ежегодно обсуждаются актуальные проблемы развития информационной сферы Беларуси, демонстрируются технологические новинки, происходит обмен опытом и укрепляется международная кооперация, сообщает БЕЛТА.

 "Многое из того, что впервые демонстрировалось на форуме "ТИБО", впоследствии нашло широкое применение на белорусском рынке", - сказал министр.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекомендации по комплексной стратегии цифровой трансформации экономики Беларуси выработают на "ТИБО-2017", заявил министр связи и информатизации Сергей Попков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ попросила водителей быть аккуратнее 12 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика