На специальном мероприятии в Вене состоялся мировой дебют обновленных литфбека и универсала Skoda Octavia, а также «разогретой» RS-версии. До России чешская новинка доберется в апреле. У нас обновленную Octavia также ждем весной.





Первыми подробностями о своей модернизированной модели гольф-класса в Skoda поделились еще прошлой осенью. Напомним, что главная метаморфоза во внешности Octavia обнаруживается спереди и к ней придется привыкать — решетка радиатора стала чуть шире, а обрамляют ее фары с дополнительными блоками (за доплату «четырехглазая» оптика может быть полностью светодиодной).





Также Octavia получила новый набор электронных ассистентов и мультимедиа-системы с дисплеями диагональю до 9,2 дюймов и имитацией стеклянного покрытия (у топовых версий).

Обновленная Octavia сохранит прежнюю линейку двигателей. В России это будет 1,6-литровый MPI (110 л.с.) в паре с «механикой» либо «автоматом» и турбомоторы 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.), которые будут агрегатироваться с механической или роботизированной коробкой DSG. У нас, по всей видимости, будут доступны и версии на тяжелом топливе с моторами 1.6 TDI и 2.0 TDI.





У российских дилеров обновленная Octavia появится в апреле, уже озвучена и стоимость базовой версии — 940 000 рублей (около 15 620 $ по текущему курсу), что на 16 000 рублей дороже дореформенного лифтбека. Во втором квартале 2017 года к соседям подоспеют 230-сильная RS-версия и обновленный универсал «повышенной проходимости» Octavia Scout .