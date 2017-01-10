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Озвучены цены на новую Skoda Octavia. Базовая версия будет стоить от 15 620 долларов по курсу
На специальном мероприятии в Вене состоялся мировой дебют обновленных литфбека и универсала Skoda Octavia, а также «разогретой» RS-версии. До России чешская новинка доберется в апреле. У нас обновленную Octavia также ждем весной.
Также Octavia получила новый набор электронных ассистентов и мультимедиа-системы с дисплеями диагональю до 9,2 дюймов и имитацией стеклянного покрытия (у топовых версий).
Обновленная Octavia сохранит прежнюю линейку двигателей. В России это будет 1,6-литровый MPI (110 л.с.) в паре с «механикой» либо «автоматом» и турбомоторы 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.), которые будут агрегатироваться с механической или роботизированной коробкой DSG. У нас, по всей видимости, будут доступны и версии на тяжелом топливе с моторами 1.6 TDI и 2.0 TDI.
У российских дилеров обновленная Octavia появится в апреле, уже озвучена и стоимость базовой версии — 940 000 рублей (около 15 620 $ по текущему курсу), что на 16 000 рублей дороже дореформенного лифтбека. Во втором квартале 2017 года к соседям подоспеют
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Базовым мотором, как и прежде, будет 110-сильный 1,6-литровый бензиновый. Можно ожидать также появления на нашем рынке дизельных версий.
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