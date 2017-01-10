Известная российская теннисистка Надежда Петрова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсменка сообщила пресс-службе Женской теннисной ассоциации (WTA).



Надежда Петрова. Фото: Reuters

— Теннис дал мне так много. Он дал мне карьеру, помог реализоваться, дал возможность путешествовать по миру, заводить друзей на международном уровне и узнавать о многих культурах. Мои возможности стали безграничны, — сказала 34-летняя Петрова.

Спортсменка отметила, что решила перевернуть страницу и начать другой этап в жизни, и готова сделать это.

— Я официально ухожу из спорта. Планирую продолжать участвовать в теннисных делах в ближайшем будущем. Буду посвящать много своего времени спорту через благотворительную работу, которую буду проводить в ближайшее время. Я больше не могу соревноваться, но никогда не буду далеко от тенниса — мое сердце всегда будет принадлежать ему, — заявила россиянка.

В активе бывшей третьей ракетки мира 13 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. На Олимпийских играх 2012 года Петрова вместе с Марией Кириленко завоевала бронзу в парном разряде.