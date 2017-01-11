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Дети, попавшие в ДТП под Псковом, благополучно добрались до Минска
Дети из православного хора, которые попали в ДТП под Псковом 9 января, благополучно вернулись в Беларусь. К 22.00 11 января маленькие путешественники были в Минске. Их у Дома Милосердия встретили взволнованные родители.
— За родителей мы больше всего переживали, даже иногда больше, чем за детей. Хочу успокоить всех присутствующих — все дети в порядке, они здоровы, не пострадали, все в хорошем настроении, — сразу же заявил руководитель Детско-юношеского хора Всехсвятского прихода иерей Андрей Саврицкий.
Несмотря на усталость и длительное время в пути, детский хор принял участие в молебне, а затем исполнил несколько колядных песен.
Напомним,
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До границы с Беларусью детей сопровождал экипаж ГАИ.
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