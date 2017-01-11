Форвард сборной Беларуси Шарль Лингле забросил первую шайбу за финскую «Таппару».



tappara.fi

В матче с командой «КооКоо» Лингле сначала забросил при счете 1:3, а затем отдал голевую передачу — 3:3. Впрочем, «Таппаре» это не помогло. Команда провалила концовку встречи и сенсационно уступила одному из аутсайдеров лиги — 3:6.

После 38 туров «Таппара» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Финляндии. Шарль Лингле в 5 матчах за новый клуб набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2».

Напомним, что в конце ноября минское «Динамо» разорвало с Лингле контракт, действовавший до конца апреля 2018 года. Месяц спустя канадец с белорусским паспортом заключил контракт с «Таппарой».