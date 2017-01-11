﻿ Шарль Лингле забросил первую шайбу за новый клуб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Шарль Лингле забросил первую шайбу за новый клуб

11.01.2017 22:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Форвард сборной Беларуси Шарль Лингле забросил первую шайбу за финскую «Таппару».


tappara.fi

В матче с командой «КооКоо» Лингле сначала забросил при счете 1:3, а затем отдал голевую передачу — 3:3. Впрочем, «Таппаре» это не помогло. Команда провалила концовку встречи и сенсационно уступила одному из аутсайдеров лиги — 3:6.

После 38 туров «Таппара» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Финляндии. Шарль Лингле в 5 матчах за новый клуб набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2».

Напомним, что в конце ноября минское «Динамо» разорвало с Лингле контракт, действовавший до конца апреля 2018 года. Месяц спустя канадец с белорусским паспортом заключил контракт с «Таппарой».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард сборной Беларуси Шарль Лингле забросил первую шайбу за финскую "Таппару".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Удзень 12 студзеня ў Беларусі будзе ад 1 да 7 градусаў марозу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика