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Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-Центра
Скандал в Русском ПЕН-Центре набирает обороты: из его состава вышла Светлана Алексиевич.
Напряженность в Русском ПЕН-Центре усиливается: из-за того, что ранее исполком организации исключил из рядов центра журналиста и правозащитника Сергея Пархоменко за критику руководства, из организации вышли несколько писателей: Лев Рубинштейн, Александр Иличевский и Борис Акунин, ранее - Игорь Иртеньев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Дмитрий Бавильский.
Все они выразили несогласие с политикой руководства организации. Еще 47 членов выступили с заявлением, в котором выражают недоверие исполкому ПЕН-центра.
Сегодня стало известно, что из организации вышла также белорусская писатель,
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Скандал в Русском ПЕН-Центре набирает обороты: из его состава вышла Светлана Алексиевич.
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