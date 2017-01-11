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Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-Центра

11.01.2017 19:30 — Разное | БДГ  
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Скандал в Русском ПЕН-Центре набирает обороты: из его состава вышла Светлана Алексиевич.

Напряженность в Русском ПЕН-Центре усиливается: из-за того, что ранее исполком организации исключил из рядов центра журналиста и правозащитника Сергея Пархоменко за критику руководства, из организации вышли несколько писателей: Лев Рубинштейн, Александр Иличевский и Борис Акунин, ранее - Игорь Иртеньев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Дмитрий Бавильский.

Все они выразили несогласие с политикой руководства организации. Еще 47 членов выступили с заявлением, в котором выражают недоверие исполкому ПЕН-центра.

Сегодня стало известно, что из организации вышла также белорусская писатель, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. Она рассказала, что нынешнее руководство  Русского ПЕН-центра ожидает от писателей полной лояльности власти, что вызвало возмущение у большинства членов организации.

 
 
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Скандал в Русском ПЕН-Центре набирает обороты: из его состава вышла Светлана Алексиевич.

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