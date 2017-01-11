Скандал в Русском ПЕН-Центре набирает обороты: из его состава вышла Светлана Алексиевич.

Напряженность в Русском ПЕН-Центре усиливается: из-за того, что ранее исполком организации исключил из рядов центра журналиста и правозащитника Сергея Пархоменко за критику руководства, из организации вышли несколько писателей: Лев Рубинштейн, Александр Иличевский и Борис Акунин, ранее - Игорь Иртеньев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Дмитрий Бавильский.

Все они выразили несогласие с политикой руководства организации. Еще 47 членов выступили с заявлением, в котором выражают недоверие исполкому ПЕН-центра.