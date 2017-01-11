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Операция "воробей": видео спасения примерзшей птицы порвало интернет

11.01.2017 20:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Забавный случай произошел в американском штате Айдахо. Мужчина заметил воробья, который примерз лапами к металлической трубе и не мог взлететь.

Операция "воробей": видео спасения примерзшей птицы порвало интернет
© AFP/ MLADEN ANTONOV
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Сердобольный мужчина взял испуганную птицу в руку и дул на трубу, пока лапы воробья не освободились. Со словами "ну вот и все, маленькая птичка", — он отпустил воробья, и тот улетел.

Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube 1 января и с тех пор набрало более полутора миллионов просмотров.

 
 
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Видеоролик спасения воробья, чьи лапы примерзли к металлической трубе, стал хитом интернета. Смотрите на видео, как мужчина отогревал замерзшую птицу.

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