|
Операция "воробей": видео спасения примерзшей птицы порвало интернет
11.01.2017 20:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Забавный случай произошел в американском штате Айдахо. Мужчина заметил воробья, который примерз лапами к металлической трубе и не мог взлететь.
© AFP/ MLADEN ANTONOV
Сердобольный мужчина взял испуганную птицу в руку и дул на трубу, пока лапы воробья не освободились. Со словами "ну вот и все, маленькая птичка", — он отпустил воробья, и тот улетел.
Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube 1 января и с тех пор набрало более полутора миллионов просмотров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеоролик спасения воробья, чьи лапы примерзли к металлической трубе, стал хитом интернета. Смотрите на видео, как мужчина отогревал замерзшую птицу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии