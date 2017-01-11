

Уже в который раз смотрю рекламный ролик Министерства обороны, призванный увлечь призывников службой в армии, и не могу отделаться от ощущения, что это какой-то дурной сон.

Не знаю, может во мне слишком сильно засел советский солдат, так как я служил два года еще в Советской армии. Может отстал уже от жизни, несмотря на журналистскую профессию? Но посмотрев по телевизору несколько раз рекламный ролик Министерства обороны Беларуси, я никак не смог взять в толк, что он рекламирует и кого завлекает в белорусскую армию? Если кто не видел, советую посмотреть.

Я абсолютно не военный человек, но в моей голове еще с советских времен засел образ солдата, в первую очередь как патриота, защитника Отечества, своих родных и близких. Это и есть основная функция не только каждого офицера, но и рядового солдата. Именно для этого, сжав зубы, мы ежегодно отдаем на нужды армии миллионы и миллионы долларов из честно заработанных денег. Ведь президент и другие руководители страны нас постоянно убеждают, что мир вокруг очень нестабилен и без собственной армии Беларуси просто не выжить. Впрочем, мы и сами это видим в ежедневных сводках новостей. Поэтому и терпим, и платим людям в погонах деньги, и оправляем их на пока что незаслуженную пенсию значительно раньше, чем колхозного работягу, который в настоящее время приносит больше пользы государству, чем этот полковник в военкомате.

Не думаю, что основная функция армии как-то поменялась со времен СССР. Полагаю даже, что главное патриотическое призвание "человека с ружьем", призвание защитника, стало еще более актуальным в столь нестабильном окружающем мире. Но вот смотрю рекламный ролик Министерства обороны и там ни слова о патриотизме, о необходимости защитить свою страну и своих родных и близких. Вместо этого призывников завлекают в армию возможностью стрелять, взрывать, гонять на танках и другой технике с огоньком, да еще противника своего уложить на землю.

И кого будет подготавливать такая армия, будущих боевиков ИГИЛ? Я ничуть не преувеличиваю. Ведь если в этом ролике заменить форму полковника белорусской армии, на традиционную одежду полевого командира ИГИЛ и в самом начале задать "правильный" вопрос: "Ну что, сынок, в ИГИЛ хочешь?", то этот ролик вполне можно использовать для вербовки в террористическую организацию. Спрашивается, чем тогда отличается белорусская армия от ИГИЛ, только формой?

"С нами это время пройдет незаметно!", - говорит полковник после безумной стрельбы из пулемета. Министерство обороны Беларуси наверное полагает, что современные молодые люди только и думают о том, как убить два года своей жизни, а заодно еще кого-нибудь. В кого стреляет с таким остервенением полковник? Тут воображение может рисовать кого угодно и многим нарисует в первую очередь людей.

Я хорошо помню советские агитационные плакаты про армию, призванных воспитывать настоящего солдата - защитника Родины. "Родина, надейся на меня!", "Будь готов солдатом стать, мир беречь и защищать!", " Сегодня «орленок» — завтра защитник Родины!", " ДОСААФ: Учись защищать Родину!", "Наше счастье охраняет Советская армия", "Учись защищать Родину!". А знаменитые "Родина-Мать зовет!" или "Ты записался добровольцем?"и вовсе никого не оставляли равнодушными во времена Второй мировой войны. Что же изменилось с того времени? Изменилось в первую информационное поле. Если ранее призывник ничего кроме советских газет не читал, то сейчас ему доступна любая информация. Раньше призывника готовили со школы, буквально вбивая в головы мальчиков функцию защитника. Теперь же призывник почти полностью дезориентирован в окружающем его информационном пространстве. Он просто не понимает, зачем ему тратить два года своей молодой жизни и идти в служить в армию. И вот тут Министерство обороны доходчиво объясняет ему - стрелять, взрывать и на танке гонять. Но ведь таких возможностей в современном мире - множество. Причем стрелять и взрывать можно с еще большим огоньком, чем предлагает Минобороны, и за очень хорошую плату.

Из всего вышесказанного я делаю для себя вывод, что патриотизм утратил свое значение в Беларуси, его не понимает даже руководство Министерство оборы и высшие должностные страны, раз они заманивают в армию молодых парней не высокой целью защиты Родины, обеспечения ее безопасности, а банальным желанием стрелять и взрывать с огоньком. Они вербуют (да, да именно вербуют) и готовят не защитников отечества, а обычных наемников, которым главное будет стрелять и взрывать - чем больше, тем лучше.

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Я совсем не идеализирую Советскую армию и хорошо знаю, что туда шли служить не только защитники. Но армия хоть старалась сделать из них тех самых защитников, причем, начинала этот процесс задолго до самой службы. А кого сейчас пытается сделать Минобороны?