Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, в первом периоде открыв счет в поединке с «Питтсбургом», достиг отметки в 1000 бомбардирских баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.

А во втором периоде, реализовав большинство, Овечкин разменял и вторую тысячу баллов.

Теперь в его активе 1001 (546+455) результативный балл в 880 поединках регулярных чемпионатов.

Овечкин стал четвертым россиянином, которому покорилась отметка в 1000 баллов. Прежде этого рубежа достигали Сергей Федоров — 1179 (483+696) очков, Александр Могильный 1032 (473+559) и Алексей Ковалев — 1029 (430+599).

Кроме того, Овечкин стал первым игроком «Вашингтона» и 84-м — в истории НХЛ, набравшим 1000 очков.

Все 12 сезонов, что Овечкин выступает в НХЛ, он провел в составе одного клуба — «Вашингтона». В истории лиги он стал 37-м игроком, добравшимся до отметки в 1000 очков, выступая за один клуб.

В 41 матче нынешнего сезона на счету Овечкина пока 35 (21+14) очков.