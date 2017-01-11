Наконец, в Беларусь пришла зима, при которой не тает снег и идеально скользит лед. Самое время купить лыжи, коньки и заняться зимними видами спорта. Чтобы облегчить традиционные метания у торговых стеллажей, команда TAM.BY прогулялась по столичным магазинам, изучила ассортимент и теперь знает все о нюансах выбора зимнего инвентаря.

Лыжню! Выбираем надежные и долговечные беговые лыжи





Цена: от 250 бел. руб. Предпочтительная страна производитель: Австрия (Atomic).

Отличить коньковые от классических нам помогли в магазине « Райдер ».

Беговые лыжи бывают трех видов:

Классические. На них катаются всем известным стилем, при котором лыжи скользят параллельно друг другу. Их особенность — острый носок. Также, в отличие от других вариантов, они очень длинные и мягкие.

Коньковые. Ездят на них коньковым стилем или «елочкой». Отличить их можно по тупому мыску (носу), а также малой длине и высокой жесткости.

Универсальные. Лыжи средней длины и жесткости — подходят под оба вышеперечисленных стиля катания. Их покупают как опытные спортсмены, так и новички.





Теперь перейдем к подбору и первым делом обратим внимание на вес лыжника. Как правило, рекомендованная масса указана на самом инвентаре. Чем она выше, тем больше длина снаряжения. Также нужно учитывать рост человека и тип лыж:

Для классического прибавляют к росту 20−30 см. Для конькового 5−15 см. Для универсальных 15−25 см.

Следующие категории разделения лыж: безмазевые или мазевые? Безмазевые с насечкой подойдут тем, кто не хочет задумываться о подборе мази под определенную трассу. Мазевые без насечки используются спортсменами и опытными поклонниками лыжной езды — благодаря мази, ориентированной на нужный тип снега и влажность, можно добиться идеального скольжения.





Настало время поговорить о ботинках. Они делятся на классические, под конек и универсальные. Визуально их очень просто: обувь для конька и для комбинированного хода имеет кафу — пластиковый фиксатор в задней части для закрепления голеностопа. У ботинок для универсального хода она более низкая.





Важно еще и правильно выбрать размер. Для этого нужно прийти со своим катательным носком в магазин, измерить на специальной линейке длину стопы, ее ширину и только после этого примерять ботинки. Они должны сидеть на ноге максимально плотно, но не пережимать. Также стоит помнить, что ботинки через некоторое время катания немного потянутся.





Обязательно обратите внимание пятку: она должна быть плотно зафиксирована. Иначе вы рискуете натереть заднюю часть ноги до мозолей. Крепления для ботинок подбираются под их тип, поэтому выбрать будет несложно.

Хоккейные против фигурных. Покупаем коньки





Цена: от 150 бел. руб. на брендовые коньки; Предпочтительная страна производитель: Канада (CCM, Bauer, Easton).

В выборе коньков оценивайте, насколько хорошо вы умеете кататься, и для чего вам они нужны, — таким был первый совет в магазине Ice City . Теперь к разновидностям.

Фигурные отличаются от остальных наличием зубцов спереди и выступающей формой лезвия. Зубчики необходимы для выполнения сложных «трюковых» элементов. Ботинки в таких коньках делают преимущественно из кожи. Подходят они профессиональным спортсменам. Любителям от этого вида лучше отказаться.

Хоккейные подойдут и тем, кто занимается хоккеем, и тем, кто любит просто кататься на катке. Делают их из многокомпонентных материалов: карбона и кевлара. Учиться на них гораздо проще. Главное, выбрать подходящий тип:

Прогулочные — предназначены для массовых катаний на крытых и открытых ледовых катках. Состоят они из лезвия, стакана (пластиковой части, соединяющей ботинок и лезвие), шнуровки и языка. Очень похожи на хоккейные, но в них отсутствуют специальные вставки для защиты ног. Есть женские, мужские и детские варианты.

Полупрофессиональные — для любителей хоккея или тех, кто часто ходит на каток. Отличительная черта таких коньков — не только дополнительная защита, но и съемное лезвие.

Профессиональные — самый защищенный и тяжелый вариант. На язычке есть вставки из карбона, а контрольных заклепок уже три. Но главная их особенность — термоформовочные вставки.





Как только вы определились с типом коньков, нужно их примерить на обычный тонкий носок, чтобы не было зазоров, и хорошенько зашнуровать. Поставьте ногу на заднюю часть лезвия и подтяните шнурки.





Когда убедитесь, что выбранный вариант вам подходит, нигде не давит, и пальцы не упираются в носок, то стоит еще раз осмотреть лезвие. В новых коньках оно не должно быть заточено. Чтобы это проверить, поверните ботинок так, чтобы на кромку падал свет. Он укажет вам и на дефекты, если таковые имеются. Стоит также осмотреть крепление стакана к ботинку — не должно быть никаких зазоров и трещин.





Время от времени коньки нужно затачивать. При этом лучше называть свой вес, чтобы мастер выбрал правильную глубину желоба. К тому же не забывайте о перепадах температуры, от которых лезвия могут лопнуть. Дайте им немного «остыть», прежде чем выйти на лед. Не стоит ходить на коньках по непредназначенным для этого поверхностям — лезвие быстро затупится. Чтобы избежать этого купите накладные чехлы. Некоторые варианты подходят для просушки, другие — для переноски и ходьбы.

Флет, кембер или рокер: какому сноуборду отдать предпочтение





Цена: от 500 бел. руб. Предпочтительная страна производитель: Америка (Capita, Mevdit).

Специалист магазина « Dominan Boardshop » посоветовал для начала определиться не со сноубордом, а с ботинками. Ведь без них проблематично взять доску даже напрокат, а купить и того сложнее. Главный критерий в подборе обуви — удобство. Ничто не должно давить и пережимать. Лучше взять чуть более «свободный» вариант с запасом в полсантиметра. Мерить их на «толстый носок» не нужно — наденьте те, в которых вы будете кататься, чтобы точно угадать с размером.

Для новичков рекомендуется мягкий вариант с обычными шнурками, чтобы было удобнее фиксировать ногу. Девушкам понравится ботинки «боа» — они завязываются автоматически. Людям продвинутым можно отдать предпочтение варианту пожестче, чтобы лучше чувствовать доску.





Главный критерий выбора сноуборда — его назначение. Отправляетесь вы на горный склон, горнолыжный курорт или в специализированный парк: от этого и будет зависеть тип снаряжения.

Флет — ровная доска, не имеющая прогибов в центре и на укреплениях (закладных). Лучший выбор для начинающих сноубордистов и для тех, кто хочет потренироваться в выполнении трюков. За счет своей формы сноуборд прощает многие ошибки новичков. Однако для крутых разворотов на высокой скорости такая доска будет не лучшим выбором.

Кембер — доска, немного приподнятая посередине. Ими заметно легче управлять на высоких скоростях и в покорении трасс с препятствиями. Однако ошибок начинающих они не терпят — подходят для более продвинутых сноубордистов, которые определились со стилем езды.

Рокер — доска с приподнятыми кантами (краями) и технологией Magne Traction (края изгибаются волной). Благодаря этим особенностям ездить можно фронтально, а сам сноуборд отлично управляется на любой скорости и типе склона. Например, чтобы поднять нос достаточно просто перенести вес на заднюю ногу. На досках типа «рокер» можно кататься и по мягкому снегу.





Существуют и комбинированные сноуборды. Например, смесь кембера и рокера позволяет добиться идеального контроля над доской.

Теперь перейдем к «крепам» или креплениям. Они бывают двух видов: классического, фиксирующего ногу с помощью ремешков, и fast teck, отстегивающегося одним щелчком по застежке, что заметно удобнее и быстрее. Однако заметный плюс классического варианта — если крепления сломаются или выскочат, найти на них комплектующие гораздо легче.





При покупке стоит обратить внимание на еще несколько нюансов:

Целостность канта — не должно быть никаких трещин, царапин и дефектов на доске.

Надежность креплений — не должно быть зазоров и расхождений.

И не забывайте: доску после 3−5 катаний необходимо смазывать парафином, чтобы избежать возникновения царапин и трещин.

Даже самые качественные ботинки для сноуборда или коньки не принесут удовольствия от катания, если они, например, жмут. Команда TAM.BY надеется, что эти советы помогут выбрать идеальный вариант зимнего инвентаря, который сделает любую зиму максимально насыщенной.