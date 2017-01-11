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Выбираем лыжи, коньки и сноуборд с экспертом
Наконец, в Беларусь пришла зима, при которой не тает снег и идеально скользит лед. Самое время купить лыжи, коньки и заняться зимними видами спорта. Чтобы облегчить традиционные метания у торговых стеллажей, команда
Лыжню! Выбираем надежные и долговечные беговые лыжи
Отличить коньковые от классических нам помогли в магазине «
Беговые лыжи бывают трех видов:
Классические. На них катаются всем известным стилем, при котором лыжи скользят параллельно друг другу. Их особенность — острый носок. Также, в отличие от других вариантов, они очень длинные и мягкие.
Коньковые. Ездят на них коньковым стилем или «елочкой». Отличить их можно по тупому мыску (носу), а также малой длине и высокой жесткости.
Универсальные. Лыжи средней длины и жесткости — подходят под оба вышеперечисленных стиля катания. Их покупают как опытные спортсмены, так и новички.
Теперь перейдем к подбору и первым делом обратим внимание на вес лыжника. Как правило, рекомендованная масса указана на самом инвентаре. Чем она выше, тем больше длина снаряжения. Также нужно учитывать рост человека и тип лыж:
Для классического прибавляют к росту 20−30 см. Для конькового 5−15 см. Для универсальных 15−25 см.
Следующие категории разделения лыж: безмазевые или мазевые? Безмазевые с насечкой подойдут тем, кто не хочет задумываться о подборе мази под определенную трассу. Мазевые без насечки используются спортсменами и опытными поклонниками лыжной езды — благодаря мази, ориентированной на нужный тип снега и влажность, можно добиться идеального скольжения.
Настало время поговорить о ботинках. Они делятся на классические, под конек и универсальные. Визуально их очень просто: обувь для конька и для комбинированного хода имеет кафу — пластиковый фиксатор в задней части для закрепления голеностопа. У ботинок для универсального хода она более низкая.
Важно еще и правильно выбрать размер. Для этого нужно прийти со своим катательным носком в магазин, измерить на специальной линейке длину стопы, ее ширину и только после этого примерять ботинки. Они должны сидеть на ноге максимально плотно, но не пережимать. Также стоит помнить, что ботинки через некоторое время катания немного потянутся.
Обязательно обратите внимание пятку: она должна быть плотно зафиксирована. Иначе вы рискуете натереть заднюю часть ноги до мозолей. Крепления для ботинок подбираются под их тип, поэтому выбрать будет несложно.
Хоккейные против фигурных. Покупаем коньки
В выборе коньков оценивайте, насколько хорошо вы умеете кататься, и для чего вам они нужны, — таким был первый совет в магазине
Фигурные отличаются от остальных наличием зубцов спереди и выступающей формой лезвия. Зубчики необходимы для выполнения сложных «трюковых» элементов. Ботинки в таких коньках делают преимущественно из кожи. Подходят они профессиональным спортсменам. Любителям от этого вида лучше отказаться.
Хоккейные подойдут и тем, кто занимается хоккеем, и тем, кто любит просто кататься на катке. Делают их из многокомпонентных материалов: карбона и кевлара. Учиться на них гораздо проще. Главное, выбрать подходящий тип:
Прогулочные — предназначены для массовых катаний на крытых и открытых ледовых катках. Состоят они из лезвия, стакана (пластиковой части, соединяющей ботинок и лезвие), шнуровки и языка. Очень похожи на хоккейные, но в них отсутствуют специальные вставки для защиты ног. Есть женские, мужские и детские варианты.
Полупрофессиональные — для любителей хоккея или тех, кто часто ходит на каток. Отличительная черта таких коньков — не только дополнительная защита, но и съемное лезвие.
Профессиональные — самый защищенный и тяжелый вариант. На язычке есть вставки из карбона, а контрольных заклепок уже три. Но главная их особенность — термоформовочные вставки.
Как только вы определились с типом коньков, нужно их примерить на обычный тонкий носок, чтобы не было зазоров, и хорошенько зашнуровать. Поставьте ногу на заднюю часть лезвия и подтяните шнурки.
Когда убедитесь, что выбранный вариант вам подходит, нигде не давит, и пальцы не упираются в носок, то стоит еще раз осмотреть лезвие. В новых коньках оно не должно быть заточено. Чтобы это проверить, поверните ботинок так, чтобы на кромку падал свет. Он укажет вам и на дефекты, если таковые имеются. Стоит также осмотреть крепление стакана к ботинку — не должно быть никаких зазоров и трещин.
Время от времени коньки нужно затачивать. При этом лучше называть свой вес, чтобы мастер выбрал правильную глубину желоба. К тому же не забывайте о перепадах температуры, от которых лезвия могут лопнуть. Дайте им немного «остыть», прежде чем выйти на лед. Не стоит ходить на коньках по непредназначенным для этого поверхностям — лезвие быстро затупится. Чтобы избежать этого купите накладные чехлы. Некоторые варианты подходят для просушки, другие — для переноски и ходьбы.
Флет, кембер или рокер: какому сноуборду отдать предпочтение
Специалист магазина «
Для новичков рекомендуется мягкий вариант с обычными шнурками, чтобы было удобнее фиксировать ногу. Девушкам понравится ботинки «боа» — они завязываются автоматически. Людям продвинутым можно отдать предпочтение варианту пожестче, чтобы лучше чувствовать доску.
Главный критерий выбора сноуборда — его назначение. Отправляетесь вы на горный склон, горнолыжный курорт или в специализированный парк: от этого и будет зависеть тип снаряжения.
Флет — ровная доска, не имеющая прогибов в центре и на укреплениях (закладных). Лучший выбор для начинающих сноубордистов и для тех, кто хочет потренироваться в выполнении трюков. За счет своей формы сноуборд прощает многие ошибки новичков. Однако для крутых разворотов на высокой скорости такая доска будет не лучшим выбором.
Кембер — доска, немного приподнятая посередине. Ими заметно легче управлять на высоких скоростях и в покорении трасс с препятствиями. Однако ошибок начинающих они не терпят — подходят для более продвинутых сноубордистов, которые определились со стилем езды.
Рокер — доска с приподнятыми кантами (краями) и технологией Magne Traction (края изгибаются волной). Благодаря этим особенностям ездить можно фронтально, а сам сноуборд отлично управляется на любой скорости и типе склона. Например, чтобы поднять нос достаточно просто перенести вес на заднюю ногу. На досках типа «рокер» можно кататься и по мягкому снегу.
Существуют и комбинированные сноуборды. Например, смесь кембера и рокера позволяет добиться идеального контроля над доской.
Теперь перейдем к «крепам» или креплениям. Они бывают двух видов: классического, фиксирующего ногу с помощью ремешков, и fast teck, отстегивающегося одним щелчком по застежке, что заметно удобнее и быстрее. Однако заметный плюс классического варианта — если крепления сломаются или выскочат, найти на них комплектующие гораздо легче.
При покупке стоит обратить внимание на еще несколько нюансов:
Целостность канта — не должно быть никаких трещин, царапин и дефектов на доске.
Надежность креплений — не должно быть зазоров и расхождений.
И не забывайте: доску после 3−5 катаний необходимо смазывать парафином, чтобы избежать возникновения царапин и трещин.
Даже самые качественные ботинки для сноуборда или коньки не принесут удовольствия от катания, если они, например, жмут. Команда
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