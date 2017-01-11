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Змитер Войтюшкевич едет в тур по США и Канаде

12.01.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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В конце января Змитер Войтюшкевич на две недели уезжает в Северную Америку, где даст десяток концертов с программой лучших песен.


Выступления Войтюшкевича состоятся в Нью-Йорке (28.01 и 30.01), Нью-Джерси (29.01), Вашингтоне (1−2.02), Торонто (3−4.02), Оттаве (5.02) и Сан-Франциско (10−11.02). Это самый продолжительный вояж музыканта в Северную Америку, при этом в Канаде он выступит впервые.

— На концерты там приходят в основном белорусы. В том числе те, чьи семьи уже несколько поколений живут в Штатах, но они не потеряли своей идентичности. Это реализовавшие себя люди, они спокойно разговаривают на разных иностранных языках, но при этом ценят свое, белорусское, — рассказывает Войтюшкевич. — Америка пронизана идеей реализации мечты и этим мне очень нравится. В Канаде окажусь впервые — говорят, что это вообще какой-то идеальный мир.

Тем временем 4 марта Змитер Войтюшкевич, Владимир Некляев и WZ-Orkiestra дадут большой совместный концерт в Вильнюсе с программой «Нашы каханыя», приуроченной к 10-летию сотрудничества музыканта и поэта. Прозвучат лучшие песни творческого тандема, а также стихи Владимира Некляева в исполнении автора. Билеты стоят от 31,5 до 47,5 рублей.

Белорусы имеют возможность получить бесплатные визы на концерт благодаря поддержке МИД Литвы. Подать документы на бесплатную визу необходимо с 15 января по 15 февраля включительно. Пошаговая инструкция.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Инфолиния в Беларуси: +375 29 628 4114.

Купить билет

 
 
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В конце января Змитер Войтюшкевич на две недели уезжает в Северную Америку, где даст десяток концертов с программой лучших песен.

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