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Змитер Войтюшкевич едет в тур по США и Канаде
В конце января Змитер Войтюшкевич на две недели уезжает в Северную Америку, где даст десяток концертов с программой лучших песен.
Выступления Войтюшкевича состоятся в Нью-Йорке (28.01 и 30.01), Нью-Джерси (29.01), Вашингтоне (1−2.02), Торонто (3−4.02), Оттаве (5.02) и Сан-Франциско (10−11.02). Это самый продолжительный вояж музыканта в Северную Америку, при этом в Канаде он выступит впервые.
— На концерты там приходят в основном белорусы. В том числе те, чьи семьи уже несколько поколений живут в Штатах, но они не потеряли своей идентичности. Это реализовавшие себя люди, они спокойно разговаривают на разных иностранных языках, но при этом ценят свое, белорусское, — рассказывает Войтюшкевич. — Америка пронизана идеей реализации мечты и этим мне очень нравится. В Канаде окажусь впервые — говорят, что это вообще какой-то идеальный мир.
Тем временем 4 марта Змитер Войтюшкевич, Владимир Некляев и WZ-Orkiestra дадут большой совместный
Белорусы имеют возможность получить бесплатные визы на концерт благодаря поддержке МИД Литвы. Подать документы на бесплатную визу необходимо с 15 января по 15 февраля включительно.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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В конце января Змитер Войтюшкевич на две недели уезжает в Северную Америку, где даст десяток концертов с программой лучших песен.
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