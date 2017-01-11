Российская компания DMTel оценила основные технические характеристики и качество сервисов белорусских мобильных операторов, сравнив между собой МТС, velcom и life:). 42.TUT.BY изучил итоговый отчет экспертов.



Фото: TUT.BY

Как это считали?

Испытания прошли в июне 2016 года на территории Минска. Эксперты проверили сети связи с помощью системы Nemo Analyze. Специалисты использовали измерительный комплекс Nemo Outdoor Invex II, который устанавливается в автомобиле, а также смартфон Samsung Galaxy S5, модем Huawei E392 и сканирующий приемник Nemo FSR1.



Машина с оборудованием специалистов объехала все крупные улицы города и множество мелких. Изображение: DMTel

Для каждого оператора аналитики провели более 1500 тестов исходящих вызовов, а также более 1700 сеансов передачи данных.

Чтобы оценить качество связи во время звонков, система имитировала вызов с передачей образца речи. Скорости и качество мобильного интернета проверяли несколькими способами, среди которых загрузка архивного файла, повторяющиеся ping-тесты, загрузка «эталонной» web-страницы и воспроизведение видеоклипа с YouTube.

Для оценки характеристик радиопокрытия выполнялись измерения с помощью сканирующего приемника, поддерживающего все частотные диапазоны и технологии (GSM, WCDMA и LTE), реализованные в сети каждого оператора.

Голосовая связь

Чтобы оценить качество голосовой связи, специалисты замерили, как часто сети выдают отказ при звонках, а также сколько вызовов срывается уже после начала «разговора». Проверили и сколько в среднем времени уходит на установление вызова .

Замерили аналитики и качество передачи речи. Для этого образец речи на русском языке передавали по сети, а после оценивали качество его звучания.

«Кроме того, приводится доля значений данного показателя ниже заданного порога, — говорится в отчете — Это позволяет определить степень удовлетворенности абонента качеством передачи речи при пользовании голосовым сервисом».

Результаты замеров — в таблице. Полужирным указаны наилучшие значения.

velcom МТС life:) Доля отказов при установлении голосовых соединений 1,31% 1,82% 0,60% Среднее время установления голосового соединения, с 9,01 14,63 7,76 Показатель непрерывности голосового сервиса (доля срывов установленных голосовых соединений) 0,67% 0,45% 0,18% Показатель качества передачи речи 4,21 4,13 3,85 Доля значений показателя качества передачи речи ниже приемлемого порога (2,7) 1,13 1,78 7,91

По времени установки соединения, доле отказов и непрерывности вызовов наилучший результат показали сети life:). Качество передачи образца речи самым высоким оказалось у velcom.

Основные критерии специалисты объединили на лепестковой диаграмме. Чем шире линии — тем выше оценки.



Изображение: DMTel

Передача данных

Передачу данных тестировали множеством разных способов: проверяли время прохождения пакета данных, успешность сессий скачиваний и загрузок пакетов данных, веб-страниц и потокового видео в YouTube.

velcom МТС life:) Среднее время прохождения пакета данных от источника до адресата и обратно, мс 86,68 82,43 108,24 Интегральный показатель успешности сессий загрузки данных с сервера HTTP 95,76% 98,71% 99,69% Средняя скорость загрузки данных с сервера HTTP, кбит/с 10423 23235 4417 Успешность сессий загрузки WEB-страниц 95,27% 99,58% 98,68% Среднее время загрузки WEB-страницы, с 5,14 3,55 5,76

В таблицу мы включили не все результаты. Почти по всем показателям наилучший результат показали сети МТС благодаря технологии LTE. Стоит отметить, что на момент испытаний у life:) еще не была запущена технология 4G, которая сейчас доступна.



Изображение: DMTel

Еще один важный критерий — доля времени использования различных технологий и режимов сетей. В сети МТС ожидаемо оказалась наивысшая доля LTE, а у velcom — наиболее высокая доля использования режима DC-HSPA.



Изображение: DMTel

Радиопокрытие

Замерили также специалисты и качество сигнала в разных точках города. Его оценили по множеству критериев: для каждой из технологий связи учли максимальные, минимальные и средние значения, а также их распределение.

«В сетях GSM на маршруте драйв-теста все операторы обеспечивают непрерывное радиопокрытие по доле значений RSSI Best ≤ -90 dBm, — говорится в отчете. — По доле значений RSSI Best ≤ -70 dBm наилучший результат зарегистрирован в сети СООО „Мобильные ТелеСистемы“. Сеть ЗАО „БеСТ“ занимает вторую позицию, УП „Велком“ — на третьей позиции по данному показателю».

А вот в сети WCDMA наилучший результат показал velcom, следом за ним аналитики поставили МТС и на третье место — life:). В сети LTE оценить получилось только МТС — на тот момент технология работала только у этого мобильного оператора.



Изображение: DMTel



Изображение: DMTel

Также эксперты определили «лидеров» по наилучшему уровню принимаемого сигнала для каждой из технологий. В таблицу объединили значения доли измерений, для которых зарегистрирован наилучший уровень принимаемого сигнала по отношению к уровням сетей трех операторов одновременно.



Изображение: DMTel

Правда, летние результаты исследования нельзя назвать окончательными — они показывают ситуацию полугодовой давности.

«Представленные результаты отражают позиции операторов в период выполнения работ на маршруте драйв-теста и не распространяются на сети в целом, — говорит отчет. — По мере развития технологий, расширения зон покрытия и емкости сетей, относительные позиции операторов постоянно изменяются».

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