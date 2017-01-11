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Борткевич о Мулявине: он чувствовал шлягеры и не любил дилетантов
12.01.2017 08:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев вспоминали легендарного музыканта вместе с солистом "Песняров", заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем.
Создателю "Песняров" книга "Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное", издание которой подготовили старшая дочь Владимира Георгиевича Марина Мулявина и музыковед Ольга Брилон. Леонид Борткевич рассказал о новом издании.
"Здесь собраны исследования, воспоминания, публицистика — все до того, как Мулявин стал Песняром. Очень много фотографий и фактов, которые публика никогда не видела", — рассказал Борткевич.
Книга рассказывает о молодости Владимира Мулявина и его жизни с первой женой Лидией Кармальской. По словам Леонида Борткевича, это был период становления будущего музыканта и артиста, который впоследствии стал создателем легендарного коллектива.
"Владимир Георгиевич нас, конечно, гонял. У него никогда ничего не выходило непрофессионально. Например, если новая песня не прошла на публике так, как ему хотелось, она просто выбрасывалась", — рассказал Борткевич.
По воспоминаниям солиста "Песняров", Владимир Мулявин всегда чувствовал шлягеры, понимал музыку и не любил всего непрофессионального.
Полную версию беседы с солистом ансамбля "Песняры", заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем, посвященную дню рождения Владимира Мулявина, слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Сегодня исполнилось бы 76 лет создателю и бессменному руководителю ансамбля "Песняры", народному артисту Беларуси и СССР Владимиру Мулявину.
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