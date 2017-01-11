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Попавшие в ДТП под Псковом белорусские дети благополучно вернулись

12.01.2017 08:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Детско-юношеский хор Всехсвятского прихода, который попал в ДТП под Псковом, благополучно вернулся домой: корреспондент Sputnik вместе с родителями и прихожанами встретил маленьких артистов в Минске.

Попавшие в ДТП под Псковом белорусские дети благополучно вернулись
© Sputnik / Виктор Толочко
Родители встречают участников хора Всехсвятского прихода у Дома милосердия

Автобус, на котором детский православный хор возвращался из Санкт-Петербурга, попал в ДТП на 251 километре автодороги Санкт-Петербург — Невель — в него врезался водитель большегрузного автомобиля, двигавшийся в попутном направлении. В автобусе находилось 54 человека, в том числе 41 ребенок в возрасте от 6 до 13 лет. 

"Всего за медпомощью на месте происшествия обратились 10 человек, из них 9 детей, госпитализация никому не понадобилась. К счастью, все отделались ушибами и ссадинами", — рассказал Sputnik временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

Попавшие в ДТП под Псковом белорусские дети благополучно вернулись
© Sputnik / Виктор Толочко
Перекличка: маленькие путешественники вернулись домой

Информация о ДТП с белорусскими детьми быстро распространилась в СМИ и интернете. Родители, конечно, запаниковали. Но устроители концертного тура отмечают, что ситуация все время находилась под контролем. А сама поездка была организована в соответствии с законодательством, согласно приказам и распоряжениям, с учетом всех правил перевозки детей. Перевозчик — зарегистрированная организация, которая несет полную ответственность за безопасность детей.

Попавшие в ДТП под Псковом белорусские дети благополучно вернулись
© Sputnik / Виктор Толочко
Родители спешат обнять своих детей и убедиться в том, что никто серьезно не пострадал в ДТП

Но теперь все волнения позади: в среду поздно вечером участники хора вернулись домой. Автобус остановился возле храма, и родители поспешили обнять маленьких путешественников, чтобы убедиться в их целости и невредимости. Позже — фотосессия на память.

Попавшие в ДТП под Псковом белорусские дети благополучно вернулись
© Sputnik / Виктор Толочко
Детско-юношеский хор Всехсвятского прихода

А в Доме милосердия был отслужен Благодарственный молебен о счастливом окончании столь волнительной дороги.

Попавшие в ДТП под Псковом белорусские дети благополучно вернулись
© Sputnik / Виктор Толочко
Благодарственный молебен в Доме милосердия
 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент Sputnik встретил автобус с маленькими участниками православного хора Всехсвятского прихода Минска.

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