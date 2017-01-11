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СМИ узнали о выводах следстви: На борту Ту-154 не было теракта
12.01.2017 09:00 — Разное | Ежедневник
фото: kommersant.ru
Взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи, завершены; эксперты не нашли следов теракта и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа.
Об этом пишет газета
"Коммерсант" поясняет, что несмотря на то, что эта версия не называлась в числе приоритетных, военное следствие назначило взрывотехнические экспертизы обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза. В багажных отсеках находились медикаменты для пострадавших от боевых действий в Сирии и реквизит Ансамбля песни и пляски имени Александрова.
"Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили — таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека", — пишет издание.
Ни одного фактора, "который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили", сообщает газета со ссылкой на источник.
"Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем военной "Тушки", — заключает "Коммерсант".
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Взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи, завершены; эксперты не нашли следов теракта и...
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