Родителям приходится перевозить детей в автомобилях часто, а неокрепший организм ребенка чувствительно реагируют на внешние воздействия (торможения, маневры, чрезвычайные ситуации, аварии). Обязанность взрослого — обеспечить безопасность малыша во время движения. Поэтому использование автокресла является обязательным требованием, которое прописывается на законодательном уровне. Перед покупкой у родителей возникают вопросы: как выбрать автокресло для ребенка, надежны ли ремни безопасности, какому производителю отдать предпочтение.

Детское автокресло — спецустройство, обеспечивающее для ребенка безопасность в процессе движения, в сложных ситуациях, при дтп. Предлагаются модели автокресла с различными функциями (настройки, регулировки, трансформации).

Параметры выбора

Общепринята классификация, подразделяющая модельный ряд на группы. Развитие малыша индивидуально, поэтому при покупке учитывают возраст и вес.

Группа 0 0+ 1 2 3 Вес, кг 0-10 0-13 9-18 15-25 22-36 Возраст До полугода до года с 9 мес. до 4 лет с 3 до 7 лет с 6 до 12 лет Способ установки (отношение к направлению движения) поперек против вдоль вдоль вдоль

Кресло может соответствовать показателям не одной возрастной группы, а нескольким.

Основные характеристики детских автокресел

Крепление к кузову. Покупая кресло, сверьте в паспорте соответствующие ему марки машин. Первичная комплектация многих моделей автомобиля оснащена системой надежного крепления (Isofix). В противном случае можно пользоваться штатными ремнями и дополнительной системой крепления.

Способы удержания. Для фиксации детей во время движения авто используются внутренние трех или пятиточечные ремни (группы 0, 0+, 1) или двух и трехточечные штатные (группы 2, 2/3, 3), которые пристегивают автомобильное кресло и ребенка одновременно.

Выбор оптимального положения. Регулировка наклона, ширины, высоты спинки, удобное расположение подголовников обеспечивается большинством конструкций современных авто. Ремни крепко удерживают малыша. Можно подогнать их высоту, натяжение.

Дополнительные свойства

Детское автокресло оснащается и другими элементами:

легкими летними чехлами;

утепленными чехлами;

москитными капюшонами;

козырьками для защиты от палящего солнца.

встроенными подстаканниками, отделениями для хранения мелких вещей.

Съемный анатомический вкладыш с боковыми ограничителями, бамперы, столики являются защитным барьером для детей, оказывают помощь при играх, приеме пищи. Спинка, подушки, боковые накладки нужны для дополнительной безопасности.

Советы по выбору детских автомобильных кресел

Чтобы правильно выбрать детское автокресло и обеспечить безопасность ребенку, никогда не покупайте кресло «с рук». Проверьте маркировку ЕСЕ (Европейский Стандарт Безопасности) и уточните, подходит ли сиденье автомобиля для установки выбранной модели. Осуществляйте установку строго по инструкции.

Выбрать автокресло для ребенка поможет каталог TAM.BY . Из широкого ассортимента моделей, которые предлагают компании из каталога, вы обязательно выберете кресло необходимой вам конфигурации и размера, которое обеспечит безопасность малыша.