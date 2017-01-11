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Пользователей Cети заворожила быстрая укладка асфальта в Австралии
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В комментариях к ролику пользователи отмечают, что быстрота и мастерство, с которыми работники стелют дорожное полотно, завораживают.
В сообществе, опубликовавшем ролик, говорится, что на укладку пяти километров потребовалось всего два дня, а затраты на проект составили 443 тысячи долларов. Как сообщает австралийский ресурс WAtoday, ответственные за ремонт дороги не ожидали, что видео обретет такую популярность.
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На укладку пяти километров потребовалось всего два дня, а затраты на проект составили 443 тысячи долларов.
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