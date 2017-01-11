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Скелет нацистского "Ангела смерти" стал наглядным пособием для студентов
Скелет нацистского преступника Йозефа Менгеле, проводившего медицинские опыты над узниками лагеря Освенцим во время Второй мировой войны, стал учебным пособием для студентов медицинского института бразильского города Сан-Паулу. Об этом сообщает
Прозванный Ангелом смерти Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку и умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане.
В 1985 году останки Менгеле были идентифицированы доктором Даниэлем Ромеро Муньосом и с тех пор хранились в институте, так как родственники не желали перевозить их в Германию. «Кости будут полезны в обучении тому, как исследовать останки человека и сопоставлять их с данными, имеющимися о нем», — пояснил Муньос. Интерес для студентов представляет не столько страшная биография нацистского преступника, сколько данные о травмах, полученных им при жизни.
«К примеру, исследуя останки Менгеле, мы обнаружили трещину в левой части таза, которая соответствует данным о переломе в результате аварии на мотоцикле в Освенциме», — рассказал доктор. Кроме того, на левой скуле присутствует небольшое отверстие — последствие перенесенного синусита.
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Скелет нацистского преступника Йозефа Менгеле, проводившего медицинские опыты над узниками лагеря Освенцим во время Второй мировой войны, стал учебным пособием...
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