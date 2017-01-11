Скелет нацистского преступника Йозефа Менгеле, проводившего медицинские опыты над узниками лагеря Освенцим во время Второй мировой войны, стал учебным пособием для студентов медицинского института бразильского города Сан-Паулу. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Guardian .



Йозеф Менгеле. Изображение: dailymail.co.uk

Прозванный Ангелом смерти Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку и умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане.

В 1985 году останки Менгеле были идентифицированы доктором Даниэлем Ромеро Муньосом и с тех пор хранились в институте, так как родственники не желали перевозить их в Германию. «Кости будут полезны в обучении тому, как исследовать останки человека и сопоставлять их с данными, имеющимися о нем», — пояснил Муньос. Интерес для студентов представляет не столько страшная биография нацистского преступника, сколько данные о травмах, полученных им при жизни.



Скелет Йозефа Менгеле. Изображение: onlinefootage.tv

«К примеру, исследуя останки Менгеле, мы обнаружили трещину в левой части таза, которая соответствует данным о переломе в результате аварии на мотоцикле в Освенциме», — рассказал доктор. Кроме того, на левой скуле присутствует небольшое отверстие — последствие перенесенного синусита.

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