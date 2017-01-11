LADY, cалон спортивных тренажеров SST и магазин спортивного питания Fizcult представляют новый проект о самостоятельном похудении — «Я сам (а)!»

В нашем проекте — только реальные истории от реальных героев, которые добились потрясающих результатов в борьбе с лишним весом, не имея при этом возможности прибегнуть к помощи дорогостоящих специалистов и услуг.

Нам пришло множество писем, с первыми из них предлагаем вам познакомиться сегодня.

История 1

Екатерина





— Добрый день, меня зовут Екатерина, мне 31 год, я замужем, и у меня прекрасный сын шести лет. Все началось в феврале 2016 года, когда ко мне пришла самая прекрасная и нужная мысль за последние пару лет: «Я хочу измениться! Только для себя!». Именно тогда всё началось!

Весила я почти 125 кг, и до того момента была уверена, что все не так страшно. Только сегодня понимаю, как было «страшно» во всех смыслах этого слова, и в том, что случилось, виновата я сама.

Как набирался лишний вес? Честно, даже не знаю, что сказать. Малоподвижный образ жизни и лень, скорее всего, сыграли решающую роль. И да, когда я была беременна, эндокринолог, пытающийся найти хоть какую-то причину моего ожирения, после проведения десятка анализов сказал:

«Милая это лень, другой причины не вижу». Сегодня подпишусь под каждым его словом.

Первое и самое главное, с чего я начала похудение — это простая, чистая питьевая вода. Ежедневно выпиваю два литра воды. Пью также много зеленого чая с корнем имбиря, и такой своего рода коктейль: стакан кефира, корица, молотый имбирь — для запуска обмена веществ.

Второе — отказ от всего сладкого, мучного, картофеля, макарон, полуфабрикатов и самого сахара. Причем слово «всего» до сегодняшнего дня значит для меня действительно «от всего», невзирая на праздники, мои желания и предложения людей меня окружающих. Для меня это стало своего рода табу, через которое я не переступаю.

Третье — завтрак, обед, ужин и два перекуса обязательно! Порция стала меньше, приемов пищи больше. Ем каши, овощи, фрукты, мясо, рыбу, творог, молочную продукцию. Готовлю в духовке, на пару, в мультиварке, варю.

Ежедневно съедаю половину грейпфрута — тоже своего рода двигатель обмена веществ. И вообще, культ еды ушел на последний план, оказалось, есть столько интересных, захватывающих вещей, от которых можно получать удовольствие!

Ну и самое главное — движение. Начала с простых упражнений: приседание, пресс, наклоны, планка, гантели ежедневно, несмотря на настроение, усталость, занятость. Просто все теперь знают: у мамы физкультура, и никто из домочадцев не обращает внимания.

Много изучала литературы, статей в интернете, попробовала японскую гимнастику для похудения — метод Фукуцудзи. Стала много ходить пешком: отвела ребенка в сад и быстрым шагом в любую погоду «бегу» на работу, с работы — опять за ребенком. И так каждый день. Летом были велопрогулки, также гуляю с собакой.

Когда вес стал ползти вниз, двигаться стало легче, и я поняла, что мне мало просто базовых упражнений, и тут уже подключился муж, которого тоже затянуло, мы стали вместе изучать этот вопрос. Сегодня я включила в свои тренировки аэробику (просто включаю интернет, выбираю урок и занимаюсь), плюс — кроссфит. Кроссфит даётся тяжело, но от этого ещё интересней и азартней.

Ни разу не обращалась за помощью в современные фитнес-центры, не сидела на диете и не проглотила ни одной таблетки для похудения!

Вес уходит по-разному, иногда останавливается, но я измеряю объемы тела и вижу, что уходят сантиметры, значит, всё хорошо. После снижения веса в районе 20 кг стал вопрос с кожей, но и здесь спасибо мужу за помощь и поддержку. Мы нашли выход — домашние обёртывания. Сначала это был курс обёртываний мёд+горчица+оливковое масло — каждые два дня, 12 процедур. Сегодня это голубая глина два раза в неделю. Плюс ежедневный самомассаж специальной массажной щеткой в душе, скраб, антицеллюлитный крем. Я понимаю, что этот процесс сложный и долгий, поэтому не унываю и старательно двигаюсь в выбранном направлении.

За десять прошедших месяцев 2016 года я похудела на 39 кг и сегодня вешу 86 кг. Цель, которая была мной поставлена в феврале — февраль 2017 года — 80 кг, июль 2017 года — 70 кг и в дальнейшем удержание своего веса. Я очень упёртая и точно не отступлю!

Всем удачи, мотивации и перестаньте есть печенье!

История 2

Анастасия

Фото «до»:





Фото «после»:





Как и многие девушки, я всегда была озабочена фигурой, тем более что причина была — вес 84−85 кг при росте 173! На 1 курсе вуза мой вес составлял 56 кг. Медленно, но уверенно я стала «наедать» свой вес — студенческая жизнь кулинарным изобилием не блещет, поэтому «елось» все: салаты с майонезом, чипсы, сосиски, вафли… Как и многие люди с избыточным весом, я была уверена, что ем очень мало. Естественно, пыталась худеть на «полезных» продуктах: мюсли, йогуртах и фруктах, не осознавая, что заглатываю углеводы в огромных количествах. И говорить не нужно, что грандиозного похудания не происходило. Я злилась и от души наедалась тортиков. После окончания вуза устроилась на работу, где я приобрела дергающийся глаз. Стресс не заедала, нарыдавшись, от еды тошнило, только курила. А вот успокоившись, не замечала, как сметала все из холодильника. В 23 года стали с мужем задумываться над планированием беременности — пришлось бросить курить. Следует отметить, что бросила легко, несмотря на то, что курила около 8 лет, о наборе лишних кг не задумывалась — родить здорового ребенка хотелось больше. Веса я не набрала, на удивление сбросила 2 кг при обычном режиме питания. Сменила работу, нервный тик пришёл, наступила беременность. Первый триместр мучил токсикоз — есть ничего не могла, только салями и помидоры. На учёт становилась с весом 83,6 кг. Но на 2 триместре все изменилось — был жуткий аппетит, есть хотелось постоянно. Ела очень много. Специально покупала большие сумки, чтоб возить в них еду на работу. О весе не парилась — главное, чтоб с ребенком все было в порядке. А врач мозг не выносила, так как все анализы были в порядке. В 3 триместре кушать тоже очень хотелось, но вот крупный плод не давал переесть. За беременность набрала около 15 кг, 11 из которых я оставила в роддоме. Первое время пыталась кормить дочку грудью — боялась съесть чего-нибудь лишнего. За 3 недели грудного вскармливания ушло ещё 3 кг. Пока еще мысли о правильном питании, фитнесе и диетах не было — во время беременности и родов была анемия, нужны были силы на восстановление. На диету я села, когда дочери было 3 месяца. Помогло осознание того, что я мать девочки, а это значит, я обязана быть примером. Диеты не прибавили здоровья и энтузиазма.

Тогда стала читать статьи о правильном питании, подписалась на паблики со здоровыми рецептами. Решила, что буду избавляться от вредных пищевых привычек постепенно. Это сработало. Муж подарил велотренажер, чтобы я могла заниматься дома. Стала пить 3−4 литра воды. Вес стал уходить, счастью не было предела! Меню было у меня разнообразным, оказывается, еду можно не только жарить! И это вкусно!

Первый срыв у меня был через 6 месяцев — слопала чипсы, этого показалось мало, и я наелась орехов. Наутро на весах было +700 граммов, расстроилась ужасно, сразу же вернулась к правильному питанию. Через 2 месяца срывы стали случаться каждые выходные: в субботу гуляю, потом неделю на правильном питании до следующей субботы. В таком режиме была месяц. Поняла, что режим «изобилие-экономия» не очень-то и полезен. Стала разрешать по утрам «вредности» — зефирку или пряник. Стало намного проще — вес уходит, а срывов нет. Всего за 11 месяцев я наконец увидела на весах цифру, которую, думала, не увижу никогда — 59 кг! Сейчас придерживаюсь правильного питания, не ем соленое, готовлю «правильные» блюда для всей семьи (муж для себя их обильно сдабривает майонезом и кетчупом, поэтому счастливы все), хожу пешком быстрым темпом, 3 раза в неделю занимаюсь на велотренажере. И осознаю, что человек способен на многое, было бы желание!

История 3

Юрий

Фото «до»:





Фото «после»:





Оглядываясь на прожитые годы, мне, почти 50-летнему человеку, реально стыдно, что будучи в молодости мастером спорта по самбо, я докатился до ожирения. После 30 лет я опустил руки, перестал следить за собой и начал стремительно набирать вес. Имея рост 186 см и нормальный вес 85 кг, к 32 годам стал весить 100 кг, а к 45 годам достиг своей вершины — 133 кг и безобразного внешнего вида.

Моя история вызывает удивление у друзей, зависть у знакомых, которые не могут справиться со своим желудком и привычками, уничтожающими здоровье и молодецкую фигуру.

Три причины, которые заставили меня взять волю в кулак и вернуть свое тело на место:

Моя мама стыдила постоянно меня, называла боровом, пока я не похудел, и просто умоляла заняться здоровьем, предупреждая о плохих последствиях.

Я всерьез обратил внимание на себя, когда показал друзьям фотографию сделанную в Германии на отдыхе, катаясь верхом на огромной лошади. Один шутник метко заметил, что фото крупа лошади меньше моего, извините, зада. Был повод посмеяться целый вечер, а меня задело за живое.

Встреча с любимой женщиной. Она начала бороться за мой внешний вид, показала, что есть продукты питания по вкусу и питательным возможностям не отличающиеся от жирного мяса. Познакомила меня с модной брендовой одеждой, и я понял, сколько теряю, имея в арсенале свой 58 размер.

В марте 2012 года я повесил амбарный замок на холодильник. До 18.00 если не поел, то принцип: кто не успел, тот опоздал. Первое время открывал тихо холодильник и реально скулил от запахов еды. Но держал себя в руках — только яблочки по вечерам.

Режим питания организовал себе следующий:

А. завтрак — стакан теплой воды, овсяная каша, фрукты, чашка кофе.

Б. обед — полноценный обед, урезав свою обычную порцию до половины.

С. ужин — до 18.00 строго, в меню включил только овощные салаты, овощи и вареную курицу или рыбу.

Д. перекус 21.00 — полпачки нежирного творога, чай.

Обязательное условие, которое я всегда выполнял, ежедневно выпивать 2 л негазированной чистой воды, забыть и не употреблять навсегда: газированную воду, соки, сахар, соль, пиво, белый хлеб, майонез, кетчуп. Алкоголь умеренно, по праздникам, не усердствовать.

Я настроил себя и стал более организованным, 2 раза в неделю спортзал, 2 раза в неделю — плавание. В тренажерном зале занимался без инструктора, были молодые люди, которые подсказали комплекс упражнений, и я им воспользовался: с малым весом 5 подходов по 10 раз на бицепс, 5 подходов по 10 раз — жим штанги, 5 подходов на брусьях — 10 подъемов ног, качал пресс. На финише пробегал на дорожке спокойным темпом 20 минут.

За три месяца у меня слетело 10 кг. Внешне это особо не заметно, но каждый день становясь на напольные весы, ты видишь результат. Это радовало и придавало желание работать над собой.

За год мой вес стал 117 кг. В 2013 году вес достиг 112 кг и перестал снижаться. Три месяца подряд, что бы я ни предпринимал, вес не падал. Занятия спортом и нагрузки не помогали. Я не стал пользоваться модными диетами. Просто урезал, как говорится, пайку на 50%. Стал кушать меньше, но чаще — 5−6 раз в день, и вес начал уходить. Так на борьбу с весом в лишние 45 кг ушло спокойных 2,5 года.

Активные занятия спортом, овощи и фрукты в рационе сделали свое дело. Сегодня я имею вес 88 кг, ем сколько хочу и когда хочу.

Несомненно помог и стимул: у меня прекрасная молодая жена, которая меня контролировала, и год назад подарила мне сына. Оглядываясь на три года, что ушли на похудения, понимаю, что я совершенно другой человек. Минус только 1: на 100% выбросил старый гардероб, состоящий из одежды 58 размера.

Всем хорошего здоровья и успешного старта на пути к здоровой жизни!

Новые истории о похудении наших читателей совсем скоро ищите на LADY!

Партнеры:

Сеть магазинов спортивного питания «Fizcult» — это широкий ассортимент сертифицированных товаров (более 30 брендов). Уникальный формат магазинов, не имеющий равных в странах СНГ. Свыше 55 спортивных клубов и фитнес-центров являются нашими клиентами. Мечтаете о велотренажере, скамье для пресса или турнике? А может, вам нужны для тренировок в зале перчатки или коврик для йоги? В Салоне спортивных тренажеров SST.BY до 15 января вы можете приобрести любой товар с рассрочкой на 6 месяцев по «Карте покупок». Более 1000 вариантов для фитнеса, бодибилдинга и кроссфита!