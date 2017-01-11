Как мы и предполагали , на вчерашних торгах доллар снова подорожал. Разбираемся, продолжится ли это сегодня или «американец» сдаст позиции на фоне важных мировых событий.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Основной новостью вчерашнего дня стала пресс-конференция избранного президента США, итогом которой стало падение доллара. Часть тем Дональд Трамп просто игнорировал, отвечая не на заданный вопрос, а на то, на что ему хотелось бы. Нескольким неугодным СМИ он и вовсе не дал задать вопросы. Рынки ответили на это событие падением доллара к другим валютам и сырьевым товарам, включая нефть, — рассказывает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Пара EUR/USD после снижения в первой половине дня с 1,0560 до 1,0455, с началом ответов избранного президента США на вопросы прессы быстро «выстрелила» до 1,0620 и завершила среду вблизи 1,0580. Утром четверга пара росла в направлении 1,0610.

Сегодня Евросоюз опубликует данные по промышленному производству в ноябре и подробные сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике. В США выйдут данные о первичных заявках на пособие по безработице и ежемесячный отчет о состоянии бюджета в декабре. С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке вырос с 1,0560 до 1,0605, или на 0,4%. Соответственно, можно ожидать роста евро к доллару на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В среду в первой половине дня цены на Brent постепенно росли с $ 53,95 до $ 54,5 за баррель. В начале американской сессии вышла статистика агентства энергетической информации Министерства энергетики США, которая показала рост запасов нефти на 4,097 млн. баррелей, тогда как рынки ожидали роста лишь на 1,162 млн. В ответ на это «черное золото» быстро вернулось к $ 54. Однако, одновременно с выходом этой статистики, началась пресс-конференция Трампа, в ходе которой нефть быстро подорожала с $ 54 до $ 55,9, после чего скорректировалась до $ 55,25, да так и осталась на этом уровне. Утром четверга она находилась в предельно узком диапазоне $ 55,25-$ 55,35 за «бочку».

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня вырос, а доллар, соответственно, снизился с 60,1 до 59,75 рос. рублей за доллар, или на 0,6%. Учитывая стабильное утреннее поведение нефти, торги долларом в Москве могут открыться без его существенных изменений.

— Наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — рост российского рубля, более умеренный рост евро и снижение доллара на фоне умеренного роста валютной корзины, — предположил Вадим Иосуб.

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