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С 1 февраля компания прекратит предоставлять услугу dial-up.

Данная технология позволяла абонентам подключаться к интернету с помощью компьютера, модема и стационарного телефона. Это была первая технология, которая позволила белорусам массово пользоваться интернетом, используя телефонную сеть. Однако с появлением более скоростных вариантов доступа в интернет услуга потеряла актуальность. Сейчасю ею пользуются всего около 5 процентов, в основном жители небольших городов, а также граждане пенсионного возраста.

Также с 1 февраля будет прекращен коммутируемый доступ в сеть интернет с использованием предоплаченных интернет-карт.

«Белтелеком» объяснил данную меру появлением других, более скоростных предложений компании.