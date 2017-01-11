|
«Белтелеком» отключит коммутируемый доступ в интернет
12.01.2017 09:30 — Разное | Ежедневник
фото: belanews.ru
С 1 февраля компания прекратит предоставлять услугу dial-up.
Данная технология позволяла абонентам подключаться к интернету с помощью компьютера, модема и стационарного телефона. Это была первая технология, которая позволила белорусам массово пользоваться интернетом, используя телефонную сеть. Однако с появлением более скоростных вариантов доступа в интернет услуга потеряла актуальность. Сейчасю ею пользуются всего около 5 процентов, в основном жители небольших городов, а также граждане пенсионного возраста.
Также с 1 февраля будет прекращен коммутируемый доступ в сеть интернет с использованием предоплаченных интернет-карт.
«Белтелеком» объяснил данную меру появлением других, более скоростных предложений компании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 февраля компания прекратит предоставлять услугу dial-up.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии