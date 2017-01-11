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«Белтелеком» отключит коммутируемый доступ в интернет

12.01.2017 09:30 — Разное | Ежедневник  
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«Белтелеком» отключит коммутируемый доступ в интернет

фото: belanews.ru

С 1 февраля компания прекратит предоставлять услугу dial-up.

Данная технология позволяла абонентам подключаться к интернету с помощью компьютера, модема и стационарного телефона. Это была первая технология, которая позволила белорусам массово пользоваться интернетом, используя телефонную сеть. Однако с появлением более скоростных вариантов доступа в интернет услуга потеряла актуальность. Сейчасю ею пользуются всего около 5 процентов, в основном жители небольших городов, а также граждане пенсионного возраста.

Также с 1 февраля будет прекращен коммутируемый доступ в сеть интернет с использованием предоплаченных интернет-карт.

 «Белтелеком» объяснил данную меру появлением других, более скоростных предложений компании. 

 
 
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С 1 февраля компания прекратит предоставлять услугу dial-up.

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