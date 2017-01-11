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В Минске снизили коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю

12.01.2017 10:01 — Разное | Tut.by  
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Коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю в Минске снижены. Соответсвующее постановление Минголрисполкома сегодня опубликовано на Национальном правовом интренет-портале.

Зональные коэффициенты к ставкам налогов уменьшены для юридических лиц (за некоторым исключением): в I-III зонах — с 2,5 до 2,3, в IV-V — с 2,3 до 2,2.

Для организаций ЖКХ, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих услуги по субсидируемым государством тарифам, организаций, обеспечивающих хранение стабилизационных фондов продукции растениеводства, организаций, получающих субсидии из бюджета на возмещение части затрат при осуществлении перевозок пассажирским транспортом, установлен в размере 1.

Такой же коэффициент к ставке налога на недвижимость будет применяться для организаций, оказывающих спонсорскую помощь представительству Национального олимпийского комитета Беларуси в Минске и для гостиницы для животных.

Коэффициент к ствке налога на недвижимость для находящихся в коммунальной собственности автомобильных стоянок, парковок определен в размере 0,5 (коэффициент к ставкам земельного налога также будет 0,5), для физических лиц — 2 (земельного налога 1,5), для субъектов хозяйствования, имеющих объекты сверхнормативного незавершенного строительства, — 2,5 (за исключением проектов, реализация которых завершается в сроки, определенные правительством, а также включенных в перечень организаций, которым доведены показатели эффективности развития согласно планам модернизации).

Для организаций, основным видом деятельности которых является обрабатывающая промышленность, коэффициент к ставкам земельного налога установлен 1,3, для инкубаторов малого предпринимательства — 1,5.

К неиспользуемым (неэффективно используемым) капитальным строениям и земельным участкам применяется повышающий коэффициент к ставкам налогов — 10.

Решение Мингорсовета вступает в силу после официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменены коэффициенты как для физлиц, так и для госпредприятий и коммерческих компаний.

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