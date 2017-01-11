|
В Минске снизили коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю
Коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю в Минске снижены. Соответсвующее постановление Минголрисполкома сегодня
Зональные коэффициенты к ставкам налогов уменьшены для юридических лиц (за некоторым исключением): в I-III зонах — с 2,5 до 2,3, в IV-V — с 2,3 до 2,2.
Для организаций ЖКХ, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих услуги по субсидируемым государством тарифам, организаций, обеспечивающих хранение стабилизационных фондов продукции растениеводства, организаций, получающих субсидии из бюджета на возмещение части затрат при осуществлении перевозок пассажирским транспортом, установлен в размере 1.
Такой же коэффициент к ставке налога на недвижимость будет применяться для организаций, оказывающих спонсорскую помощь представительству Национального олимпийского комитета Беларуси в Минске и для гостиницы для животных.
Коэффициент к ствке налога на недвижимость для находящихся в коммунальной собственности автомобильных стоянок, парковок определен в размере 0,5 (коэффициент к ставкам земельного налога также будет 0,5), для физических лиц — 2 (земельного налога 1,5), для субъектов хозяйствования, имеющих объекты сверхнормативного незавершенного строительства, — 2,5 (за исключением проектов, реализация которых завершается в сроки, определенные правительством, а также включенных в перечень организаций, которым доведены показатели эффективности развития согласно планам модернизации).
Для организаций, основным видом деятельности которых является обрабатывающая промышленность, коэффициент к ставкам земельного налога установлен 1,3, для инкубаторов малого предпринимательства — 1,5.
К неиспользуемым (неэффективно используемым) капитальным строениям и земельным участкам применяется повышающий коэффициент к ставкам налогов — 10.
Решение Мингорсовета вступает в силу после официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменены коэффициенты как для физлиц, так и для госпредприятий и коммерческих компаний.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии