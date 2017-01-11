«Мех дня» — зимний проект, которым мы греемся и доказываем: «мех» — должен быть живым, четверолапым и самым любимым.

Ваши истории о питомцах (как они появились, каков их характер, привычки — все это мы ждём в ваших письмах) и фото мы принимаем по адресу mehmeh@tut.by.

Вашему вниманию — истории о тех, кто любит нас просто за то, что мы есть. И платит за добро с лихвой: спасая нас от скуки, печали, холода и одиночества. Ну и, конечно, разделяя с нами лучшие моменты жизни! Если вы уже счастливый хозяин, пишите нам! Если нет — обратите внимание на очаровательных зверят в конце материала.

В этом выпуске мы не можем обойти тему холодов, которые сейчас немного отступили, но, как говорят синоптики, обязательно вернутся. То, что питомцы согревают нас своей бескорыстной привязанностью и забавными проделками — это не новость. Но вот бездомных животных согреть некому, и они просто замерзают на улице, не дождавшись нашей помощи.

Смерть у собак во время морозов наступает через семнадцать часов, а у кошек через шесть часов голодания. Кроме того, животные погибают от невозможности восстановить свои силы, отдохнуть и выспаться в тепле.

В выходные мы, люди, боялись высунуть нос на улицу. А если приходилось, бежали домой — к чашке чая, пледу и ванне. Представляете, что чувствуют те, кому негде спрятаться от этого холода? Те, для кого не существует ни пункта раздачи горячих напитков, ни ночлежек… И это при том, что животные не выбирали, в отличие от большинства бездомных людей, оказаться на улице. Они просто жертвы равнодушия и предательства.





Показательная по степени ужаса, который переживают белорусские животные, история произошла в эти дни в пункте умерщвления животных на Гурского, 42. В неотапливаемых вольерах, на бетонном полу собаки просто умирали от холода и голода.

Чтобы это не было просто словами, вот фотография истощенной собаки, которую бросили хозяева. Девочка, которая была домашней, не смогла пережить холодной ночи на Гурского и не дожила ни до спасительной передержки… ни даже до скорого усыпления.





Как написали волонтёры, пытающиеся хоть чем-то помочь животным на Гурского: «Она умерла. Просто замёрзла в вонючем холодном вольере усыпалки. Собаку отдирали от пола, так она примерзла».

Мы можем долго рассуждать о том, что «государство, в котором плохо относятся к животным, всегда будет нищим и преступным». Однако то, что происходит, попадает в зону ответственности каждого из нас.

Что мы можем?

В идеале — взять животное на передержку. Дать ему хотя бы временный дом, сделать фотографии и пристроить четверолапку с помощью социальных сетей и специальных сайтов. Поверьте, это реально! Сотни счастливых историй, в которых «глаза боятся, а руки делают» доказывают это. Проходя мимо бездомного животного, замерзающего на наших глазах, не стоит утешаться тем, что «кто-то другой обязательно поможет». Кто-то другой в лучшем случае просто пройдет мимо, а в худшем — пнет ногой или сдаст всё в тот же «пункт усыпления».

Также мы можем регулярно кормить (кормами, а лучше всего — теплыми кашами с мясом) бездомышей, которые живут в наших дворах, около работы. Для нас это мелочь, а для них — день жизни.

А главное — следить, чтобы входы в подвалы, где они могут спастись, в вашем доме не были заколочены. Если с этим вы ничего не можете поделать, запустите животных на ночь в подъезд. Немного поев, они свернутся клубочком и заснут, не причиняя никому вреда и уж точно нанося гораздо меньший вред подъезду, чем венцы природы, которые любят там выпивать и курить.

Поздравляя друг друга с Новым годом и Рождеством, мы все желали мира, добра и чудес. Давайте начнем с себя.

Тошка-картошка — «коротколапый комок счастья»





— Доброе утро, дорогая редакция! Хотим рассказать вам о нашей любимой плюшке.

Тоша (он же Тотошка, он же «суслик», он же Тошка-картошка) появился в нашей семье сразу после Нового 2015-го года. Такой вот запоздалый новогодний подарок у нас получился.

Надо сказать, что сами мы с мужем волонтеры, и в нашем доме всегда водились животные: то котята, то щенята, то более взрослые животные — всех и не перечислить, но вот постоянного «своего» обитателя не было. Это мы и решили раз и навсегда изменить в январе 2015-го.

Так как по своей натуре мы «собачники», то сомнений в том, кого завести, у нас не было, а вот выбрать из всего многообразия сразу было сложно, потому что все хвостики по-своему завораживающие и милые. Точно знали одно — хотим коротколапика, вот лежит у нас к ним душа!

Холодным январским утром отправились на выставку, организованную ООЗЖ «Эгида», в надежде найти там свой хвостик. Но не дойдя до самой выставки, увидели милую бабулечку, в ногах у которой жалось что-то маленькое и напуганное. Муж сразу сказал: наш!

Подошли, познакомились, оказалось, что щеночка бабушка пристраивает в добрые руки. Пока разговаривали, рассмотрели внимательнее наш комок счастья: маленький, дрожащий, замерзающий, с огромными глазюками, а в них — надежда на дом.





В тот же день Тоша переехал к нам. Была куплена вся необходимая амуниция: поводки, миски, лежанки, игрушки и даже именной медальон с кличкой и нашими телефонами на случай его побега:)

Как все обладатели четырехлапой радости, прошли и мокрые лужицы, и оторванные обои, и сгрызенные тапочки (аж 5 штук!). Зато сейчас наш Тотошка вырос, стал взрослым и статным псом (если так можно сказать про собаку его размера:), обучился всем собачьим премудростям!





Тоша вырос очень доброй и активной собакой, он обожает путешествия, плавание, ныряние за палочкой, умеет приносить и различать все свои игрушки. С удовольствием проводит лето на даче, ходит с нами за грибами и на рыбалку. Зимой мы играем в снежки и лепим снеговиков.

Тошка дружит с абсолютно всеми собаками, котами и грызунами, отчего вся живность в округе — наши друзья!





Мы очень его любим и дорожим им. Рады, что в тот день на нашем пути повстречался именно он!

Соня — кошка, без которой жизнь не та

Сонька появилась у нас много лет назад, и в этом году ей исполнилось 11 лет.





Помню, как приехали в деревню к бабушке забирать ее, и нас встретил маленький разноцветный комочек с непропорционально коротким хвостиком!:)

С самого начала она покорила всю семью, что и продолжает делать. Она стала настоящим и всеми любимым членом семьи.





Наблюдая за нашей кошкой, я понимаю, что с именем мы попали в самую точку: Сонька спит всегда и везде, в любом месте и в любой позе! Но больше всего любит спать вместе с нами… Ну, или можно без нас, главное, чтоб на диване и под одеялом.





В перерывах между сном и обедом любит шалить, несмотря на возраст! Ну и, конечно, как любая кошка, любит всякие коробочки, пакетики, корзинки. Особенно любимые те, в которые она с трудом помещается!





Она у нас очень любознательная девочка, залезет в любой уголок. И не только уголок — очень любит лазить в аквариум и общаться с рыбками!





В еде Сонька неприхотлива, но если хочет кушать, то дает о себе знать: мяукает или трется о ноги, а если совсем невмоготу, то изображает «голодный обморок» лежа на весах.





Наша котя является «городской дамой», но как только попадает в деревню — всё, ее там не найти! Обратно уезжать не хочет, прячется, и каждые наши выходные заканчиваются квестом «найди Соньку за час до отъезда».









Наша любимица, как каждая кошь, имеет свой нрав и характер, но в то же время она добрая и ласковая, всегда придет и помурлычет, когда плохое настроение или самочувствие.

После стольких лет, прожитых вместе, мы не представляем своей жизни без Сонечки, без нашей рыжей подружки! Собака, конечно, друг человека, но без кота и жизнь не та!

Марта, Лиза и Пузик — три кота, которые сами нашли свой дом

Здравствуйте! Меня зовут Катя. С большим удовольствием расскажу о трех наших котейках:)

Марта

Мартуся — наша первая кошка. Когда мы решили завести котика, я стала просматривать сайты с котятами в дар, но как-то все не складывалось с выбором. И вот однажды ранним, уже холодным октябрьским утром я открыла форточку и услышала под окном истошный крик. Громко и надрывно мяукал котенок — слышно было даже на нашем шестом этаже. Проснулись и собрались на работу/в школу муж и сын, и мы пошли под наши окна искать крикуна. Им оказался совсем маленький котенок — непонятного из-за грязи окраса, с заклеенными больными глазками, соплями, воняющий лежавшей рядом селедкой, которую, видимо, пытался есть.





Только почувствовав тепло ладони мужа, бедолажка сразу залез под нее греться и … заурчал. Откуда он взялся на асфальте перед многоэтажным домом — непонятно совершенно. Может, как-то неудачно выбрался из подвала, может, кто-то подбросил… Конечно, мы забрали малыша, свозили к ветеринару, отмыли, вылечили. Это оказалась кошечка — наша яркая, трехцветная Марточка. Сейчас ей уже три года, и она, конечно же, уже не помнит то утро, когда ей было всего около 2 месяцев и она была на грани смерти. Сегодня это красивая, своенравная и очень самодостаточная мадам:)





Не допускает фамильярностей и выполняет обязанности альфа-кошки, то бишь «строит» двоих коллег так, как считает нужным!:)

Лиза

Примерно через год после появления у нас Марты, мы гуляли недалеко от дома. И на остановке увидели молодую кошечку. Она сидела на скамейке, пытаясь согреться, ласкалась ко всем людям.

Тоненькая, немного грязненькая, неизвестно откуда там появившаяся. То, что она была когда-то домашней, сомнений не вызывало — уж очень она доверчиво шла к людям. Мы переглянулись и пошли домой за переноской и едой. Когда вернулись, кошки на остановке не было. Мы расстроились, но решили поискать по окрестностям. И во дворе соседнего дома все-таки нашли ее! Она так накинулась на еду, что даже не поняла, как мы посадили ее в переноску. У ветеринара мы узнали, что кошечке примерно 6 месяцев, и она… беременна. Сюрприз так сюрприз! Срок позволял — и мы экстренно стерилизовали Лизоньку. Надо было видеть, как она — истощенная, плоская, в посленаркозном тумане, в попонке — ходила лунатиком по квартире, что-то бубнила под нос и страшно пугала Марту:)





Отъедалась Лиза очень долго. При виде еды ее захлестывало желание съесть все, что дают, и даже больше. Но сейчас это спокойная, лесного с белым окраса красавица — крупная, высокая, холеная кошка с оригинально подведенными большими глазками:)

Абсолютно неагрессивная, даже немного трусливая, немного шкодная, но очень умная. Она единственная из троих умеет открывать дверь, прыгая и зависая на дверной ручке. И, несмотря на взрослость — ей порядка 2 лет сейчас — Лиза до сих пор обожает игры!

Пузик

Пузик трехмесячным попал к нам этой осенью с дач вместе с братом Кексом. Дикая кошка привела котят, и нужно было их как-то пристраивать. Кекс довольно быстро уехал к новым хозяевам, а Пузик задержался у нас.





И так мы к нему привыкли, что решили не отдавать никому. Имя котенку дал сын — за его кругленький, мягкий животик. Сейчас котик подрос и вытянулся, а маленьким был похож на шарик на ножках:)

Пузик — удивительный и очень потешный котик. Ему уже около полугода, и у него два основных состояния — сон и игра. Он играет со всем, что видит, сразу как проснется, причем может это делать совершенно самостоятельно. Но если ему скучно одному, он приносит мячик и кладет на колени — «Играй!». А еще Пузик обожает воду — сразу бежит на звук льющейся воды и прыгает в ванну, где играет с водой. Это настолько ласковый кот, что от него можно отбиться, только взяв на ручки и почесав все возможные места:)





А мы и рады стараться!

Так приятно приходить домой, когда там встречают сразу три кота!:) Погладишь их, почешешь — и все трудности прошедшего дня отступают.





Нам так и не удалось взять котика «по выбору». Все трое пришли к нам сами, не спрашивая о наших предпочтениях:) И мы очень любим всех троих, невзирая на обычный окрас и «дворянское» происхождение:)

Черри, которая не привыкла сдаваться

Добрый день, хотелось бы рассказать нашу дивную историю. Все лето мы с мужем проживаем на даче недалеко от города

И вот в августе мы пошли в ближайший лесок за грибами, и где-то недалеко от дороги я услышала плач котенка. Мало ли что случилось? Может, лапа в ветках застряла, может, еще что-нибудь (котов на близлежащих дачах много) — не смогла я пройти мимо. Это была маленькая кошечка месяцев 2,5 от роду. Кошечка чистенькая, пошла к нам сама, но по лапкам и ушам было видно, что она больна лишаем.









Сразу стало понятно, что котенка просто выбросили в лес, проезжая на машине. Что же делать? У нас-то дома молодой кот, которому нет еще и года. Я понимала, что принести больное животное к себе я не могу, а держать на карантине просто негде.

Очень болела душа, но решила хотя бы вынести этого котенка поближе к людям на дачи. Пока несла, эти глазенки смотрели на меня с таким доверием, что сердце разрывалось.

Сказать, что я не переживала — это не сказать ничего. Я просто не находила себе места и не могла спать. И когда через пять дней прямо возле моей калитки раздалось жалобное мяуканье, я даже не удивилась. Открыла — а это была «наша» кошечка.

Муж даже не поверил, что она прошла сама 1,5 км, он подумал, что я не выдержала и нашла ее:)





Опять стал вопрос — что же делать? И тут помогли дети (дочь с зятем). Они приехали на дачу и забрали ее к себе. Мы решили, что постараемся вылечить ее и пристроить в хорошие руки. Долго рассказывать, что мы пережили с ней вместе: это микроспория, ушные клещи, отит и многое другое. Нам было тяжело, поскольку с животными с улицы сталкиваться в жизни не приходилось. Но огромное спасибо волонтерам, у которых мы просили совета — они помогли лучше, чем дорогостоящий ветеринар.





Очень много нервов и сил было потрачено, но главное — девочка наша сегодня здорова. Она очень ласковое и благодарное животное. Куда же ее теперь отдавать? Так она у детей и осталась. Это лучший друг. Это отдушина. Это кусочек счастья. Она очень любит моих детей, она ждет их, она растет здоровой и красивой.









И мы ни на минуту не пожалели о том, что тогда перебороли непростые обстоятельства и малодушие!

А свой дом все еще ищут эти малыши.

Познакомьтесь с этими замечательными носами. Вдруг это ваши друзья?













Три девочки ищут дом и ответственных хозяев! Возраст — 5−6 месяцев, здоровы, привиты, обработаны от всех паразитов, имеют ветпаспорта, будут при необходимости стерилизованы за наш счет, поэтому будущим хозяевам не стоит переживать за незапланированное потомство:)! Будут ростом примерно по колено.

Хотим обратить внимание, что одна из малышек, весёлый и любопытный ребенок, особенно привязана к людям, полностью социализирована и хочет поскорее стать домашней:





Девочки еще не взрослые, но уже сейчас проявляют охранные качества! Рассмотрим варианты доставки! Не на цепь! Желательно в квартиру, но возможен вариант утепленного вольера и возможности перемещаться по территории. Отдаются по договору с дальнейшим ненавязчивым контролем судьбы питомца! Ведь мы всегда в ответственности за тех, кого приручили.

Контакт: 8(029) 113−82−58 Вероника, Минск.

Фима





Фима — веселый котик с покладистым характером. Игривый и энергичный, он заставит вас улыбаться даже в самую тоскливую зимнюю пору. Он родился на улице, несколько раз чудом спасался от собак. Напоминание о грустном детстве — поврежденный глазик, который иногда требует ухода.

Фима — игривый и задорный, несмотря на свою маленькую травму. В то же время воспитанный и культурный, он будет очень стараться быть для вас лучшим другом. Фимочку спасли с парковки, где его в числе прочих котят родила мама. Выжить удалось не всем: многие несмышлёные котята погибли под колесами автомобилей. Малыш сейчас находится на передержке. Ему около 6 месяцев. Отлично пользуется лоточком. Кастрирован. Обработан от паразитов.

Все вопросы по номеру: +375 44 726 97 44

Мишка





Солнечный Мишка станет вашим персональным чудом в преддверии новогодних праздников.

Забавный, энергичный и позитивный рыжик Мишка ищет свой дом. Он родился на улице, несколько раз чудом спасался от собак. Игривый и задорный и в то же время воспитанный и культурный, он будет очень стараться быть для вас лучшим другом.

Мишутку спасли с парковки, где его в числе прочих котят родила мама. Выжить удалось не всем: многие несмышленые котята погибли под колесами автомобилей.

Малыш сейчас находится на передержке. Ему около 6 месяцев. Без проблем пользуется лоточком. Обработан от паразитов. Кастрирован.

Все вопросы по номеру: +375 44 7269744

Рыська





Рыська была спасена с паркинга, где на неё собирались вызвать отлов.

Она прошла стерилизацию и обработку от паразитов. В туалет ходит исключительно на лоточек.

Девочка очень ласковая и нежная, хотя первое время ведёт себя робко и осторожно. Ей просто нужно время привыкнуть к новой обстановке.

Сейчас Рыська живёт на передержке.

Она прошла долгий путь, и до счастья ей осталось всего несколько шагов. Пожалуйста, помогите Рыське найти дорогу домой.

Телефон для связи: +375 44 726 97 44

Рудик





Харизматичный Рудик в поисках дома. Рудик явно был домашним котиком, но в какой-то момент своей жизни оказался на улице, где прожил около года. Рудик удивительно ласковый и воспитанный, готов дарить свою нежность и тепло настоящему другу и хозяину.

В роду Рудика явно не обошлось без мейнкунов, чем можно объяснить его внушительные размеры и мощные лапки. Сейчас Рудик живет на передержке. Ему не более 3 лет. Котейка очень аккуратный, чистоплотный. Обработан от паразитов. Кастрирован.

Звонить по номеру: +37544 726 97 44

Жужа





История Жужи началась летом. По какой-то дичайшей несправедливости на девочку никто не обращает внимания. Такая смешная, веселая, любознательная и общительная, она остаётся невидимкой вот уже несколько месяцев для своих потенциальных хозяев.

Наша история…

С пассажирского кресла за мной напряжённо следит пара карих глаз. В изучающем взгляде надежда с налетом недоверия.

Пять минут назад моя попутчица лежала на обочине трассы М2. У неё уже не было сил уползти в тень с раскалённого асфальта. Так и лежала: обессилевшая от голода и изнывающая от жажды. Да ещё и лапка подвела: задетая проезжающей машиной, теперь она была источником сильной боли.

Услышав нарастающий шум, она подняла голову, будто бы это могло спасти её от неминуемой гибели под колёсами очередного пролетающего мимо автомобиля. Нет… Не в этот раз. Он промчался мимо, окатив несчастное существо волной горячего воздуха. «Интересно… Куда мчатся эти люди… Наверное, их кто-то ждёт. Наверное, они очень хорошие, если их кто-то любит и ждёт… Гораздо лучше меня… И что нужно делать, чтобы тебя любили… Наверное, я ничего этого не умею, раз меня так никто и не полюбил».

Мне кажется, именно таким был ход ее мыслей в тот момент. Ведь глаза этой маленькой девочки, хотя и по-детски наивны, умеют глядеть в самое сердце…

Жужа… Это теперь её так зовут. Жужа, потому что несчастному существу было необходимо забавное имя. Её любят все. И поверьте, её невозможно не любить. Жужа очень быстро научилась вести себя в квартире и на улице. Она умеет обнимать и всегда стремится продемонстрировать своё умение быть нежной и благодарной. У неё напрочь отсутствует агрессия к кому бы то ни было. Она дружит с котами. Гоняет голубей. Любит овсяное печенье. Собирает все находящиеся в зоне досягаемости вещи на свою лежанку и рьяно охраняет каждую из них. Любит совершать лесные прогулки и путешествия.

У неё есть все, кроме того единственного, ради которого она отыщет любую тропинку в самом глухом лесу, будет ждать под проливным дождем, преодолеет любые расстояния и преграды…

Я думаю, ей снятся сны, где её любят и жалеют. А уж она… Она умеет любить. Не сомневайтесь…

Если вы готовы стать хозяином Жужи, звоните: +375447269744 (Ольга)