В американском Сенате продолжается обсуждение предложенных Дональдом Трампом кандидатур на высшие государственные посты, на должность госсекретаря США новый глава государства номинировал крупного нефтяного магната Рекса Теллерсона .

Возможное назначение Тиллерсона госсекретарем США в студии радио Sputnik Беларусь прокомментировал политический эксперт, американист Павел Потапейко .

"Рексу Тиллерсону 64 года. Он крупный бизнесмен, председатель совета директоров нефтедобывающей компании ExxonMobile. В 2011 году Тиллерсону удалось провести масштабную сделку с российской компанией "Роснефть", результаты которой приравниваются чуть ли не к высадке человека на Луну", — сообщил эксперт радио Sputnik Беларусь.

Павел Потапейко напомнил, что в 2013 году Рекс Тиллерсон получил российский Орден Дружбы из рук Владимира Путина.

"Введение антироссийских санкций не вызвало восторга у Тиллерсона, ибо обстоятельство привело к потере суммы, приближающейся к миллиарду доллларов", — отметил Потапейко.

По мнению политического эксперта, данные обстоятельства делают кандидатуру Тиллерсона весьма предпочтительной для России, при этом в Сенате у идеи российско-американского сближения очень много оппонентов, в том числе и небезызвестный Джон Маккейн, который пообещал приложить все усилия, чтобы заблокировать кандидатуру Тиллерсона.

Интервью с политическим экспертом Павлом Потапейко о возможном назначении Рекса Тиллерсена госсекретарем США слушайте на радио Sputnik Беларусь.