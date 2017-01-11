Авария произошла 11 января, около 20.00, на столичной улице Якуба Коласа. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Советского района Мария Ярмолинская.

По предварительной информации, 63-летний водитель такси ехал по улице Якуба Коласа со стороны улицы Некрасова. На перекрестке с улицей Белинского, несмотря на то, что левый поворот в этом месте запрещен, он стал выполнять маневр и столкнулся со встречным Renault под управлением 18-летнего водителя. От удара оба автомобиля вылетели за пределы дороги, где снесли светофор.

По словам водителя такси, он не увидел встречный автомобиль из-за стоящего на остановке трамвая.

В результате ДТП серьезные травмы получила пассажирка такси, которая ехала на заднем сиденье.