Три белорусские теннисистки вышли во 2-й круг квалификации первого в сезоне турнира Большого шлема — открытого чемпионата Австралии.

Александра Саснович (№ 116 рейтинга WTA) в первом круге квалификации обыграла японку Рико Саваянаги (№ 201) — 2:6, 6:2, 6:2.

Арина Соболенко (№ 146) взяла верх над представительницей Турции Ипек Сойлу (№ 158) — 6:2, 6:1.

Вера Лапко (№ 326) победила Элицу Костову (№ 133) из Болгарии — 6:1, 5:7, 8:6.

А вот самая опытная из белорусок Ольга Говорцова (№ 173) проиграла в стартовом круге квалификации Михаэле Бузарнеску (№ 541) из Румынии — 5:7, 7:5, 2:6.

В мужском одиночном турнире белорус Владимир Игнатик (№ 191) накануне в стартовом круге квалификации выиграл у представителя Канады Вашека Поспишила (№ 133) — 3:6, 6:3, 6:4, и теперь сразится с японцем Хироки Морией (№ 173).

А вот Илья Ивашко (№ 176) в первом раунде уступил Радживу Раму (№ 129) из США — 4:6, 4:6.

Для выхода в основную сетку Australian Open нужно преодолеть три квалификационных раунда.

Матчи основной сетки открытого чемпионата Австралии пройдут в Мельбурне с 16 по 29 января.