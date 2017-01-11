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Бизнесмены не ожидают улучшения экономической ситуации в 2017 году

12.01.2017 10:28 — Разное | Ежедневник  
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Бизнесмены не ожидают улучшения экономической ситуации в 2017 году

фото: rambler.ru

По итогам опроса участников семинаров «Бизнес в стиле FLEX», которые проводит для своих корпоративных клиентов МТБанк, большинство руководителей и ТОП-менеджеров компаний (70%) не ожидают улучшения экономической ситуации в 2017 году.

Однако при этом 40% опрошенных уверены, что ситуация в их бизнесе станет более благоприятной. Это значит, что многие представители бизнеса занимают проактивную позицию и работают над повышением эффективности своих компаний.

Среди участников семинаров «Бизнес в стиле FLEX», которые приняли участие в опросе, – представители различных сфер бизнеса: онлайн-и офлайн торговля, IT, медицинские и консалтинговые услуги, автосервис, транспорт и логистика, строительство и недвижимость, а также многие другие. В минувшем 2016 году руководители этих компаний работали в основном над оптимизацией продуктовой линейки, штата сотрудников и их заработных плат, стоимости товаров/услуг, а также рынков сбыта продукции. Также, респонденты отметили, что среди факторов, которые повлияют на ведение бизнеса в 2017 году, наибольшее значение будут иметь падение доходов населения, усиление конкуренции и государственное регулирование рынка.

Справка

МТБанк – крупнейший в Беларуси банк с частным белорусским капиталом – уже больше 3 лет проводит серию образовательных семинаров для своих корпоративных клиентов «Бизнес в стиле FLEX». Банк провел уже больше 20 образовательных семинаров, мастер-классов и конференций, на которых выступили больше 50 спикеров. Больше 2000 представителей бизнеса приняли участие в этих событиях.

В 2017 году корпоративных клиентов МТБанка ждут не только встречи с экспертами в своей отрасли: «Бизнес в стиле Flex» станет еще и online-площадкой для белорусского бизнеса, где появятся новые возможности получать знания и опыт здесь и сейчас.

Подробнее о проекте «Бизнес в стиле FLEX» можно узнать на сайте businessflex.by.

 
 
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По итогам опроса участников семинаров «Бизнес в стиле FLEX», которые проводит для своих корпоративных клиентов МТБанк, большинство руководителей и ТОП-менеджеров...

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