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В Китае создали новый истребитель танков
Компания China North Industries Corporation создала новую модель танков, получившую название ST2,
Противотанковая самоходка разработана специально для экспорта, а не для народно-освободительной армии Китая. Согласно западной классификации ST2 называется «истребителем танков» (Tank Destroying Vehicle, TDV).
Экипаж самоходки — четыре человека: механик-водитель размещается впереди справа около дизельного двигателя, остальные трое находятся в башенном модуле.
ST2 вооружена 105-мм орудием, способным пробить 650 мм стали за динамической защитой. Боекомплект пушки составляет 32 выстрела. Максимальная дальность стрельбы составляет 5000 м.
В боекомплект орудия входят бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, кумулятивный, корректируемые при помощи GPS, и даже противобункерные снаряды.
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ST2 вооружена 105-ммм орудием, способным пробить 650 мм стали за динамической защитой.
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