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В Китае создали новый истребитель танков

12.01.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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Компания China North Industries Corporation создала новую модель танков, получившую название ST2, сообщает janes.com.


ST2. Фото: janes.com

Противотанковая самоходка разработана специально для экспорта, а не для народно-освободительной армии Китая. Согласно западной классификации ST2 называется «истребителем танков» (Tank Destroying Vehicle, TDV).

Экипаж самоходки — четыре человека: механик-водитель размещается впереди справа около дизельного двигателя, остальные трое находятся в башенном модуле.

ST2 вооружена 105-мм орудием, способным пробить 650 мм стали за динамической защитой. Боекомплект пушки составляет 32 выстрела. Максимальная дальность стрельбы составляет 5000 м.

В боекомплект орудия входят бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, кумулятивный, корректируемые при помощи GPS, и даже противобункерные снаряды.

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ST2 вооружена 105-ммм орудием, способным пробить 650 мм стали за динамической защитой.

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