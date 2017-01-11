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«Белтелеком» отключит dial-up с 1 февраля
С 1 февраля РУП «Белтелеком» не будет предоставлять услугу беспарольного доступа в интернет и доступа в интернет по карточкам.
«Белтелеком»
Для того, чтобы воспользоваться коммутируемым доступом (dial-up) нужны компьютер с модемом и телефонная линия. Необходимо позвонить на номер телефона 8-600-100, во время работы в интернете телефонная линия будет занята.
Максимальная скорость составляет 56 кбит/с.
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С 1 февраля РУП «Белтелеком» не будет предоставлять услугу беспарольного доступа в интернет и доступа в интернет по карточкам.
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