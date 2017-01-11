С 1 февраля РУП «Белтелеком» не будет предоставлять услугу беспарольного доступа в интернет и доступа в интернет по карточкам.

«Белтелеком» предлагает вместо устаревших способов воспользоваться более скоростными методами.

Для того, чтобы воспользоваться коммутируемым доступом (dial-up) нужны компьютер с модемом и телефонная линия. Необходимо позвонить на номер телефона 8-600-100, во время работы в интернете телефонная линия будет занята.

Максимальная скорость составляет 56 кбит/с.