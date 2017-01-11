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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рублевые активы в настоящее время являются самыми крепкими в мире. В связи с этим он призвал иностранный бизнес не ждать и активнее инвестировать в российскую экономику.

Рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом он заявил в ходе экспертной дискуссии Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящей в рамках Гайдаровского форума, передает «Интерфакс» .

Министр указал на то, что последние два года многие иностранные компании опасались, «что нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться, но в результате мы видим, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире».

«Поэтому те, кто боялся, упустили очень серьезные возможности», — заявил Орешкин, отметив, что теперь тот, кто будет инвестировать быстрее, получит более высокую отдачу своих инвестиций.