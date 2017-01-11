Минская милиция объявила в розыск 78-летнего Евгения Колесникова, уроженца Кыргызстана.

«Мужчина может быть причастен к совершению тяжкого преступления в Заводском районе столицы», - сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что Колесников «носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.)». С пожилым мужчиной может быть серый кот.

Известно, что разыскиваемый страдает психическими заболеваниями.

Милиция пока не сообщает в совершении какого преступления подозревается мучина.