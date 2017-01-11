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Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание по итогам работы правоохранительного блока в 2016 году.

Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. "В ближайшее время мы проведем совещание по итогам прошлого года по всем правоохранительным блокам, пригласив и судебную ветвь власти, с целью обозначения и рассмотрения вопросов, которые находятся у меня на контроле, начиная с реформирования судебно-следственной системы в целом", - цитирует Александр Лукашенко пресс-служба.

Президент заслушал доклад об основных результатах работы Следственного комитета в 2016 году, в том числе о проводимой в ведомстве оптимизации. "Оптимизация касается всех. В меньшей степени, видимо, Следственного комитета, потому что он создан совсем недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно и структурно ли мы построили наш Следственный комитет, правильно ли распределили функции и обязанности между дознаниями и так далее. Этот вопрос тоже будет обсуждаться на нашем широком совещании с участием и Следственного комитета. Это один из основных вопросов, который пронизывает всю систему до Верховного суда", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко также поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел. Особое внимание было обращено на необходимость раскрытия жестокого убийства бизнесмена в Березино. "Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела", - подчеркнул президент.

Иван Носкевич доложил, что в 2016 году в производстве Следственного комитета находилось более 130 тыс. уголовных дел, из которых свыше 52 тыс. окончено производством. "В целом Следственный комитет сработал достаточно ровно, без каких-то шараханий в сторону. Грубых, явных нарушений служебной дисциплины, которые повлекли бы широкий общественный резонанс либо волнения, не произошло. Работали в штатном режиме", - заметил он.

