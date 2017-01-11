За 2016-й год в потребительском секторе цены выросли, в среднем, на 10,6%: годовая инфляция стала самой низкой за 6 лет, близко к уровню стабильного периода 2-й половины 00-х. Среднегодовая потребительская инфляция (средние цены 2016-го к средним ценам 2015-го) также снизилась, до 11,8% - также один из самых низких показателей последних лет. Планировалось же на 2016-й удержать инфляцию в пределах не более 12%. Таким образом, задание выполнено.

Особенностью 2016-го стали: дефляция в августе (первая за 7 лет), а также неожиданное падение месячной инфляции в декабре (до 0,5%), что бывает очень редко: исходя из многолетних данных, декабрьский ИПЦ в Беларуси, как правило, выше ноябрьского. Мало того, декабрьская инфляция 2016-го стала самой низкой в истории Беларуси для этого месяца.

Главные причины замедления инфляции в 2016-м - глобальное снижение цен (долларовая дефляция), особенно на нефть (в начале 2016-го нефть опустилась ниже $30/бар. по сорту «Brent») и газ, а также жесткая денежно-кредитная политика в Беларуси, создавшая финансово-курсовую стабильность в стране с февраля этого года, когда Br-рубль даже укрепился.

ИПЦ к предыдущему месяцу

В декабре цены на товары и услуги выросли на 0,48%: по данным Белстата индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 100,48%. В 2016-м меньший ИПЦ был только в 3-х летних месяцах.

Продукты выросли в цене в декабре, в среднем на 1,0%. При этом снова, как и в 3-х предыдущих месяцах, больше других продуктов подорожали, по понятным причинам, свежие огурцы, виноград и помидоры - соответственно, на 31,0%, 20,8% и 17,2%. Перец сладкий в декабре также сильно вырос в цене - на 15,3%. Овощи, в целом, подорожали с ноября на 15,5%. Из популярных продуктов наиболее подорожавшие в декабре - картофель (на 5,1%), яйца куриные (+3,9 %), лук репчатый (+3,8%), масло животное (+3,2%). Подешевели же с прошлого месяца цитрусовые (-6,3%), сухофрукты (-2,3%), шампанское (-2,2%), кофе раствовримый (-2,2%), субпродукты из птицы (-1,2%), майонез (-1,2%), крупа пшенная (-1,1%).

Непродовольственные товары в декабре впервые в этом году подешевели - на 0,6%. Однако заметно подорожали торф (на 3,7%), дрова (+3,6%), спички (+2,6%) - товары для отопительного сезона. С другой стороны другие зимние товары – не только не выросли в цене, но и подешевели: различные виды зимних сапог (на 8,0-8,8%), а в целом обувь упала в цене на 6,4%. Подешевели в декабре и большинство других видов одежды. Из строительных материалов, для которых декабрь – “не сезон”, упал в цене цемент – на 3,2%, да и в целом стройматериалы немного подешевели (на 0,15%).

Услуги в декабре подорожали на 1,1%. Но сильно выросли в цене малярные работы (на 11,5%) и облицовка кафельной плиткой (на 10,5%): зима – время внутренних отделочных работ. В декабре заметно подорожал транспорт: городской (на 10,5%), пригородный (+8,9%), внутригородской экспресс (+5,2%), междугородний (+4,3%), железнодорожный (+3,0%). Из других видов услуг в декабре подорожали ритуальные (на 4,0%), бытовые (+2,3%), услуги банков (+1,9%).

Декабрьская инфляция 2016-го стала самой низкой в истории для этого месяца, начиная с 1990-х годов. За всю историю с момента обретения независимости Беларуси (25 лет) из 300-х месячных показателей декабрь 2016-го стал 39-ым, а среди зимних месяцев – 1-ым (самым низким) в рейтинге месячных ИПЦ.

При этом обычно в декабре инфляция усиливается: на диаграмме, где представлены средние значения месячных ИПЦ за последние 15 лет (без 2011-го, когда инфляция была обусловлена сильнейшей девальвацией Br-рубля в тот год), видно, что зимой, как правило месячная инфляция ускоряется (сезонный фактор). Но на этот раз, в 2016-ом, этого не случилось. Как и в ноябре, когда ноябрьский ИПЦ не вырос с октябрьского. Возможно, что как раз благодаря пониженной (или заниженной статистикой) инфляции в ноябре-декабре и удалось выйти на такой низкий итоговый за год ИПЦ.

ИПЦ за год

За год цены на потребительские товары и услуги выросли в Беларуси, по данным Белстата, на 10,6% (декабрь 2016-го к декабрю 2015-го). Как росли цены от месяцу к месяцу показано на диаграмме.

Продовольственные товары за 2016-й подорожали, в целом на 10,5% (без табачных изделий), непродовольственные – на 6,8%, услуги – на 17,6%.

Из продуктов наиболее заметен оказался рост цен с начала года на чеснок (+46,2%), крупу гречневую (+31,1%), сахар (+23,2%), соль (+22,7%), маргарин (+20,9%), шоколад (+20,6%), куры (+20,6%), масло животное (+20,6%), сметана (+17,5%), молоко и молочные продукты в целом (+15,6%). Подешевела за год лишь плодоовощная продукция (на 3,1%), но местная - особенно сильно: капуста белокочанная (-32,8%), морковь (-26,3%), лук репчатый (-22,9%), свекла (-22,2%), картофель (-15,5%), промидоры (-14,7%). Из заморских фруктов стали дешевле, чем в декабре 2015-го, бананы (на 10,5%).

Из непродовольственных товаров за год больше всего подорожали, оказывается, бюстгалтеры (31,4%). Дальше - спички (+25,6%), хозяйственное мыло (на 18,1%), печатные издания (+18,5%, в т.ч. ежедневная газаета – +24,7%, ежемесячный журанал – +24,4%), медикаменты (+17,6%), синтетические моющие средства (+17,5%), Не изменились за 12 месяцев цены в группе “бензин и прочие виды топлива”. На 3,7% подешевела обувь. Подешевли также многие виды одежды – за счет указанной выше декабрьской динамики.

Из услуг потребительского сектора больше всего выросли цены с начала года на на жилищно-коммунальные – на 30,7 % (в том числе горячее водоснабжение – на 42,6%, холодное водоснабжение и канализация - на 40,7%, техобслуживание жилых помещений – на 62,5%, пользование лифтом – на 42,8%, отопление – на 37,2%, электроснабжение – на 24,5%). Из-за роста тарифов на водоснабжение (особенно горячее) и водоотведение сильно подорожали услуги душевых и бань (на 78,6%). На 19,8%, в целом, подорожали за 2016-й услуги пассажирского транспорта. А подешевели за год только билеты на воздушный транспорт (на 10,4%), курсы по подготовке водителей (на 3,9%), и больше ничего.

После роста показателя годовой инфляции в феврале этого года отчетливо проявляется тенденция на снижение годовой инфляции - благодаря текущей финансово-курсовой стабильности.

Годовой ИПЦ отчетного декабря (“месяц к соответствующему месяцу прошлого года”, то есть годовая инфляция 2016-го) - наименьший за 6 лет, а самая низкая годовая инфляция была в 2005-м и в 2006-м. Таргетирование инфляции, которое обозначено приоритетом для Национального банка Беларуси, направлено на снижение темпов роста цен до уровня как раз этих низкоинфляционных лет.

Самая значительная годовая (в формате “месяц к месяцу предыдущего года”) инфляция после гиперинфляционных 90-х была после знаменитого валютно-финансового кризиса 2011-го, запомнившегося 2,83-кратным роста курса доллара в Беларуси: потребительские товары и услуги в декабре 2011-го года оказались, в целом, дороже, чем были в декабре 2010-го, на 108,7% (в 2,087 раз, ИПЦ 208,7%). Наименьшая же годовая потребительская инфляция была в 2006-07 гг. и в 1-й половине 2010-го. Исторический минимум годового ИПЦ зафиксирован в феврале 2010-го (к февралю 2009-го) 105,9%.

Среднегодовая инфляция

Средние цены 2016-го на потребительские товаоры и услуги оказались выше средних цен 2015-го на 11,8%, в т.ч. цены на продовольствие - на 10,4%, на непродовольственные товары - на 9,4%, услуги – на 19,7%.

Как и в формате “месяц к соответствующему месяцу предыдущего года”, потребительская инфляция в формате “период к соответствующему периоду предыдущего года”) идет на замедление.

Товары в секторе “продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия” подорожали, в среднем за год, на 10,4%. Но сахар вырос в цене на 32,7%, чай – на 21,7%, табачные изделия – на 20,8%, крупы – на 17,2%. С другой стороны,меньше выросли в цене: мука пшеничная (на 3,9%), сыры (на 4,8%), мясо и мясопродукты (на 5,2%), молоко и молочные продукты (на 10,0%). Алкоголь, в целом, подорожал за отчетный период на 6,7%.

В секторе “непродовольственные товары” больше других среднегодовая инфляция оказалась в “медикаментах” - там цены выросли, в целом, на 26,3%. Мыло хозяйственное подорожало, в среднем за год, на 20,7%, асинтетические моющие средства - на 19,9%. Наименьшая же среднегодовая инфляция – в секторах “обувь” (+2,5%) и телерадиотовары (+3,3%), а в секторе “бензин и прочие виды топлива” вообще цены упали на 0,2% (средние цены 2016-го к средним ценам 2015-го).

Услуги, по всему сектору, подорожали за 12 месяцев (средние за 2016-й цены выше средних цен 2015-го) на 19,9%. Но услуги бань и душевых выросли в цене на 91,4%, охрана жилищ – на 35,5%, а ЖКХ - на 30,5%. Значительно (на 6,4%) упали банковские услуги для населения, на 4,6% - водительские курсы.

При этом средневзвешенный за 2016-й год курс доллара в Беларуси (Br1,9998, по данным НБ РБ) выше, чем был в 2015-м (Br1,6254), на 23,0%.

Минимальная среднегодовая потребительская инфляция была в 2006-ом, 2007-ом и в 2010-ом гг. – 1-значная (менее 10%). На такую (1-значную) инфляцию планируется выйти в следующем году (план-прогноз ИПЦ на 2017-й - 109%).