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Минское "Динамо" играет в гостях с "Амуром". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч дальневосточного турне. В 12.30 «зубры» начнут матч с хабаровским «Амуром».
Из-за травмы в тур с командой не полетел один из ведущих форвардов минчан Роб Клинкхаммер, также разорван контракт со шведом Давидом Улльстремом, который пропустил большую часть сезона из-за травмы.
В то же время после двухмесячной паузы на лед вернется нападающий Сергей Костицын.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Минское "Динамо" проводит сегодня первый матч дальневосточного турне. В 12.30 "зубры" начнут матч с хабаровским "Амуром".
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