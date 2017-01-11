﻿ Минское "Динамо" играет в гостях с "Амуром". Мультимедийный онлайн TUT!. 21.by
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Минское "Динамо" играет в гостях с "Амуром". Мультимедийный онлайн TUT!

12.01.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч дальневосточного турне. В 12.30 «зубры» начнут матч с хабаровским «Амуром».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Из-за травмы в тур с командой не полетел один из ведущих форвардов минчан Роб Клинкхаммер, также разорван контракт со шведом Давидом Улльстремом, который пропустил большую часть сезона из-за травмы.

В то же время после двухмесячной паузы на лед вернется нападающий Сергей Костицын.

Амур

0−0

 «Динамо-Минск»
 

 

  

 

  

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит сегодня первый матч дальневосточного турне. В 12.30 "зубры" начнут матч с хабаровским "Амуром".

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