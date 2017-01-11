Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч дальневосточного турне. В 12.30 «зубры» начнут матч с хабаровским «Амуром».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Из-за травмы в тур с командой не полетел один из ведущих форвардов минчан Роб Клинкхаммер, также разорван контракт со шведом Давидом Улльстремом, который пропустил большую часть сезона из-за травмы.

В то же время после двухмесячной паузы на лед вернется нападающий Сергей Костицын.

Амур 0−0 «Динамо-Минск»



SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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