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За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

12.01.2017 12:05 — Разное | Ежедневник  
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За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино

фото: sk.gov.by

На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко.

Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает БЕЛТА. "Расследование по делу продолжается, проверяется целый ряд версий. К сожалению, пока могу констатировать, что виновное лицо не установлено. Но подразделениями Следственного комитета и органов внутренних дел проводится колоссальная работа по установлению виновного лица, его изобличению в совершении данного преступления", - сказал Иван Носкевич.

Напомним, 26 сентября на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины – известного местного предпринимателя.

Сегодня во время встречи с Носкевичем Алексендр Лукашенко подчеркнул, что расследование подобных резонансных дел это дело чести для правоохранителей. 

 
 
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На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко.

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