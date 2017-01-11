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За четыре месяца следователи не нашли подозреваемого в жестоком убийстве бизнесмена из Березино
12.01.2017 12:05 — Разное | Ежедневник
фото: sk.gov.by
На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко.
Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает
Напомним, 26 сентября на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля
Сегодня во время встречи с Носкевичем Алексендр Лукашенко
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На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко.
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