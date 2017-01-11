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На необходимость расследования данного дела на встрече с главой Следственного комитета указал Александр Лукашенко.

Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает БЕЛТА . "Расследование по делу продолжается, проверяется целый ряд версий. К сожалению, пока могу констатировать, что виновное лицо не установлено. Но подразделениями Следственного комитета и органов внутренних дел проводится колоссальная работа по установлению виновного лица, его изобличению в совершении данного преступления", - сказал Иван Носкевич.

Напомним, 26 сентября на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины – известного местного предпринимателя.

Сегодня во время встречи с Носкевичем Алексендр Лукашенко подчеркнул , что расследование подобных резонансных дел это дело чести для правоохранителей.