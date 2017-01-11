Сегодня, 12 января, белорусский хип-хоп-исполнитель Endeni выпустил второй клип. Он известен как минимум своим дебютным видео за 125 долларов, которое за сутки посмотрело почти 120 тысяч человек. Во время съемок нового клипа в мороз в центре Минска музыканта облили молоком, водой и краской. AFISHA.TUT.BY посмотрела, что из этого получилось и узнала у Endeni о реакции прохожих.





Как рассказал артист, весь процесс занял около трех минут. Видео снималось одним дублем, нонстоп на глазах у прохожих.

«По сюжету музыкант идёт обычным шагом, когда сотни людей вокруг него идут задом наперёд. Чтобы достичь такого эффекта, мы попросили главного героя идти спиной вперёд, после чего развернули видео», — говорит режиссёр клипа Михаил Пархоменко.

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Во время съемок артиста не только облили водой и краской, но и разбили о него люминесцентную лампу. Сам исполнитель разделся до пояса, разбил бутылку вина и высыпал на себя коробку опилок. По словам Endeni, прохожие не понимали, что происходит.

«Некоторые, чего-то опасаясь, начинали идти как можно быстрее. Кто-то, наоборот, замирал на месте. Когда об меня разбили люминесцентную лампу, какая-то женщина по-настоящему испугалась, что меня бьют, и громко закричала», — вспоминает артист.





К слову, это второй клип Endeni, снятый нестандартным способом. Предыдущий сделан в стиле стоп моушэн и набрал 177 тысяч просмотров. Настоящее имя Endeni — Денис Дубовик. Музыкант родился и живет в Минске.