|
"Когда об меня разбили лампу, женщина закричала". Минчанин снял необычный клип на Комаровке
Сегодня, 12 января, белорусский хип-хоп-исполнитель Endeni выпустил второй клип. Он известен как минимум своим
Как рассказал артист, весь процесс занял около трех минут. Видео снималось одним дублем, нонстоп на глазах у прохожих.
«По сюжету музыкант идёт обычным шагом, когда сотни людей вокруг него идут задом наперёд. Чтобы достичь такого эффекта, мы попросили главного героя идти спиной вперёд, после чего развернули видео», — говорит режиссёр клипа Михаил Пархоменко.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Во время съемок артиста не только облили водой и краской, но и разбили о него люминесцентную лампу. Сам исполнитель разделся до пояса, разбил бутылку вина и высыпал на себя коробку опилок. По словам Endeni, прохожие не понимали, что происходит.
«Некоторые, чего-то опасаясь, начинали идти как можно быстрее. Кто-то, наоборот, замирал на месте. Когда об меня разбили люминесцентную лампу, какая-то женщина по-настоящему испугалась, что меня бьют, и громко закричала», — вспоминает артист.
К слову, это второй клип Endeni, снятый нестандартным способом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже второй клип хип-хоп исполнителя Endeni снятый нестандартным способом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии