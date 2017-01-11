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Пресс-конференция министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК

12.01.2017 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции.    

Рассказать журналистам о работе ЕЭК в 2016 году и о планах на 2017 год в московскую студию приглашена:

  • член Коллегии (министра) поинтеграции имакроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна ВАЛОВАЯ.

Модератор — директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.

В ходе видеотрансляции журналистам в Минске будет предоставлена возможность задать вопросы участникам пресс-конференции.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится в пятницу, 13 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 16 января, в 13:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеотрансляция из Москвы пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2016 году...

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