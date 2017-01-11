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Пресс-конференция министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК
12.01.2017 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции.
Рассказать журналистам о работе ЕЭК в 2016 году и о планах на 2017 год в московскую студию приглашена:
Модератор — директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.
В ходе видеотрансляции журналистам в Минске будет предоставлена возможность задать вопросы участникам пресс-конференции.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая состоится в пятницу, 13 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
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В понедельник, 16 января, в 13:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеотрансляция из Москвы пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2016 году...
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