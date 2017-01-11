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Разыскивается пенсионер с ледорубом и серым котом
12.01.2017 12:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Уроженец Кыргызстана 78-летний Евгений Колесников объявлен в розыск столичной милицией вечером в среду — он подозревается в совершении тяжкого преступления в одном из районов Минска. По данным милиции, пенсионер страдает психическим заболеванием.
Как сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, в одной из квартир Заводского района белорусской столицы был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. "Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозревается 78-летний гражданин", — сказал Климович.
Опубликованы приметы подозреваемого: рост 170-175 сантиметров, на вид 75 лет, среднего телосложения, волосы короткие, с проседью, лицо широкое. Может быть одет в пальто серого цвета, на голове может быть шапка-ушанка черного цвета. Известно, что опасный пенсионер может иметь при себе ледоруб, или иное альпинистское снаряжение, носит очки, в его поведении просматриваются признаки психического отклонения, он склонен к агрессии. Также при нем может быть серый кот.
Полный комментарий УСК по Минску о разыскиваемом пенсионере — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.
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В Минске по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается пенсионер, с признаками психического отклонения и склонный к агрессии.
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