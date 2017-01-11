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в Бресте грузовик сбил на пешеходном переходе женщину

12.01.2017 12:42 — Разное | Tut.by  
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В Бресте на пешеходном переходе грузовик сбил женщину, которая перебегала дорогу на зеленый сигнал светофора. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

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Видео: WikiLink Интернет-Провайдер

На какой сигнал светофора на перекресток выехал грузовик, еще предстоит установить сотрудникам ГАИ. Водитель, увидев пешехода, принял левее, но избежать столкновения не удалось. Женщина ударилась в правый бок грузовика. После аварии она встала и продолжила путь.


Фото: Скриншот YouTube

Водитель грузовика изначально не остановился — его догнал очевидец произошедшего и убедил вернуться на место ДТП. Оставив автомобиль на близлежащей заправке, мужчина отправился пешком к месту аварии, но, не обнаружив пешехода, вернулся в авто и уехал.

«Благодаря сообщению свидетеля и оперативному реагированию сотрудников группы дознания ГАИ в тот же день удалось установить и задержать водителя грузовика, которым оказался 25-летний брестчанин. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ГАИ региона.

 
Теги: Брест
 
 
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Очевидец аварии догнал водителя грузовика и убедил вернуться на место ДТП.

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