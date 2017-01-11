Второй тренировочный день ЦСКА на сборе в Испании показал, что при новом тренере в команде поменяется многое.



Виктор Гончаренко. Фото: pfc-cska.com

Все, что происходит сейчас в ЦСКА, выглядит странно и крайне непривычно.

Жизнь команды на протяжении последних лет текла настолько размеренно, что в какой-то момент, кажется, почти застыла. Неудивительно, что коллектив, по моим личным ощущениям, порой даже отторгал некоторых людей, которые не могли проявить свои сильные качества, поскольку все роли были давно распределены, а правила оставались незыблемы. ЦСКА было хорошо в своем маленьком уютном мирке.

Видео: «Спорт-Экспресс»

Но теперь в Кампоаморе дует ветер перемен. Не буду скрывать — многим он кажется свежим. Наверное, ситуацию можно сравнить с расставанием после долгой и счастливой жизни и началом новых отношений. Все кажется сказочным, особенным, правильным (по сравнению с…), но все-таки нужно приглядеться, подождать, ведь успех абсолютно не гарантирован. А иногда, наоборот, возникает тоска по старым-добрым традициям. Только вот прошлое не возвращается.

Ну и потом, пока это так, ветерочек перемен — как минимум полное отсутствие селекции делают невозможными что революцию, что эволюцию. И меняются-то мелочи.

К примеру, такая вроде бы ерунда, как…

Время принятия пищи

Процесс, который прежде вальяжно растягивался на два часа, оказался вдруг ужат до 45 минут в случае с обедом и ужином и щедрых 75 на завтрак. Малозначительная деталь? Может, и да. Однако бумажку со строгим расписанием на двери в столовую многие восприняли как залп «Авроры».



Фото: Твиттер Дмитрия Симонова

Ведь раньше же не было никаких таких бумажек.

А еще игроки и прежде всего администраторы обязаны будут выучить сложное слово

Флипчарт

Я долго не мог придумать как ЭТО назвать, пока не услышал верное слово от самого Гончаренко. Википедия определяет флипчарт как «офисный мольберт, магнитно-маркерную доску с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота». Могу ошибаться, но, по-моему, такой же штукой пользуется в «Ростове» Курбан Бердыев.



Среда. Кампоамор. Армейцы перед началом тренировки. Фото: Дмитрий Симонов, «Спорт-Экспресс»

На листах Гончаренко рисует тактические упражнения и задания, объясняя их вслух футболистам. Показать вам его зарисовки не смогу — снимать их категорически запрещено. «Я так себе рисую», — пошутил тренер, но на самом деле он, понятно, не хочет раскрывать свои секреты.



Новый предмет на тренировке ЦСКА. Фото: Твиттер Дмитрия Симонова

С флипчартом возникает немало проблем. Это громоздкий, тяжелый предмет на трех колесиках. Листы бумаги с картинами художника Гончаренко (он на самом деле рисует вполне себе понятно) сдувает кампоаморским ветром. Их приходится удерживать на месте скотчем. Ветром валит на землю и сам флипчарт. В общем, все сложно. Но чего не сделаешь ради…

Тактики

Особенно если это тактика 3−5−2. Ее Гончаренко стал пробовать во время первой же своей двусторонки. Тройку центральных защитников образовали Игнашевич («центр центра»), Васин (левее) и Вася Березуцкий (правее). С фланга их поддерживали Мариу Фернандес и Миланов (!). Позже болгарина сменил Щенников, и лично мне показалось, что Жора испытывал определенные неудобства. Правильно, он же появился в команде уже после эпохи Валерия Газзаева и лишен опыта игры с тремя центральными защитниками. Пару раз ему довольно жестко подсказывал, что делать, Березуцкий, который в этом деле как раз-таки понимает.

Сейчас 3−5−2 ассоциируется с «Ростовом» Бердыева, но вообще-то именно Газзаев является российским классиком этой схемы, он использовал ее на протяжении большого промежутка времени в ЦСКА, а прежде и в «Алании», читал про нее лекции на тренерских семинарах в Европе. В прошлом году мы много общались с Газзаевым для «СЭ», и он, кстати, убежден, что и сборная на чемпионате Европы, и нынешний ЦСКА могли бы активно эксплуатировать эту расстановку, учитывая набор исполнителей. Тем более с недавних пор 3−5−2 снова вернулась в моду в мировом футболе.





Вечерняя тренировка делилась на две части: сначала подопечные Виктора Гончаренко отработали пятьдесят минут в тренажерном зале, а затем проделали беговые упражнения на гольф-полях (две серии по 15 минут). Также тренерский штаб и игроки провели вечером командное собрание.













































Вечерняя тренировка делилась на две части: сначала подопечные Виктора Гончаренко отработали пятьдесят минут в тренажерном зале, а затем проделали беговые упражнения на гольф-полях (две серии по 15 минут). Также тренерский штаб и игроки провели вечером командное собрание.

Вот только при Слуцком догмой для армейцев являлась схема 4−2−3−1. Внутри нее Леонид Викторович вытворял порой немыслимое — Вернблум ходил в атаку, Вагнер превращался в плеймейкера, Ткачев, Миланов и Цауня (с ним, между прочим, в среду был разорван контракт, грустно за парня) становились левым защитником… Ну и так далее. Но эксперименты касались персональных игроцких заданий. Глобально же расстановка менялась лишь считанные разы, и преимущественно при раннем Слуцком.

Пока что 3−5−2 у Гончаренко — проба пера. Не случайно вторая команда в двусторонке действовала по «классической слуцкой» — 4−2−3−1. Кто знает, вдруг все вернется на круги своя, и Гончаренко продолжит ее эксплуатировать.

Кстати, я не дорассказал: в центре у основы расположились Дзагоев, Вернблум и позолотивший волосы вместо ручки Головин (позднее заменен на Натхо), а в атаке — Витинью и Ионов (!). Думаю, все же это скорее место для Оланаре или Траоре. Вчера я позитивно оценил вероятность продолжения Ионовым карьеры в ЦСКА, но сейчас, узнав кое-какие детали, предпочел бы воздержаться от бравурных прогнозов. Судьбу Алексея будет решать Гончаренко. Полагаю, у Ионова, которого считаю талантливым хорошим игроком, все же есть некий шанс зарекомендовать себя перед новым тренером, но как он им воспользуется? Смущает прежде всего вот что: если не оставить еще и Ионова, кто играть-то будет? Где обойма футболистов? «Коротка кольчужка»!



Тимур Жамалетдинов, Георгий Щенников и Александр Головин. Фото: Валентин Кобыщ, ПФК ЦСКА

Другое упражнение на утренней тренировке (армейцы занимаются дважды в день, утром и вечером) заставило вспомнить про…

Искусственный офсайд

Именно из-за него, по легенде, ЦСКА пропускал во всех последних матчах Лиги чемпионов. Искусственный офсайд среди болельщиков превратился в мем. Очевидно, что Гончаренко проблему понимает. И, видимо, считает, что способен с ней справиться. Одно из тренировочных упражнений как раз и посвящалось офсайдной тематике. Совпадение? Не думаю. От разъяснения деталей воздержусь — пусть соперники ЦСКА сами выдумывают, как обыграть армейцев. Без подсказок.

Ну и последнее, о чем хочу рассказать

Персональные беседы

Перед началом тренировки Гончаренко долго общался в сторонке с Дзагоевым. А после окончания занятия задержался с Милановым. Сначала они просто разговаривали, а потом отправились бродить в район штрафной площади. Тренер периодически останавливался и что-то объяснял игроку.

Гончаренко пытается научить ЦСКА чему-то новому.