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В Беларуси может быть принят закон об органическом земледелии
12.01.2017 12:58 — Разное | Ежедневник
фото: agrodovidka.info
Проект закона об органическом земледелии в Беларуси планируется внести в парламент осенью 2017 года.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассчитывает осенью 2017 года внести в парламент проект закона об органическом земледелии в Беларуси, сообщила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. "Закон об органическом земледелии внесен в план подготовки законопроектов на 2017 год. Думаю, что осенью мы внесем его в парламент", - цитирует
На необходимость принятия подобного документа давно
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Проект закона об органическом земледелии в Беларуси планируется внести в парламент осенью 2017 года.
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