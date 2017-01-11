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В Беларуси может быть принят закон об органическом земледелии

12.01.2017 12:58 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси может быть принят закон об органическом земледелии

фото: agrodovidka.info

Проект закона об органическом земледелии в Беларуси планируется внести в парламент осенью 2017 года.

 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассчитывает осенью 2017 года внести в парламент проект закона об органическом земледелии в Беларуси, сообщила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. "Закон об органическом земледелии внесен в план подготовки законопроектов на 2017 год. Думаю, что осенью мы внесем его в парламент", - цитирует БЕЛТА первого замминистра.

На необходимость принятия подобного документа давно указывали фермеры, работающие в данном сегменте. По их мнению, именно из-за отсутствия законодательной базы и соответствующих льгот этот рынок пока находится в зачаточном состоянии. 
 

 
 
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Проект закона об органическом земледелии в Беларуси планируется внести в парламент осенью 2017 года.

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