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Соответствующая инструкция Минтруда вступает в силу с 7 января.

В Беларуси расширен перечень категорий граждан, за обучение которых нанимателю могут быть компенсированы затраты. Это регламентировано Инструкцией о порядке и условиях компенсации органами по труду, занятости и социальной защите нанимателям, учреждениям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовым профилакториям затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и лиц, привлекаемых к труду. Она утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 октября 2016 года №63, которое вступило в силу 7 января 2017 года, сообщает БЕЛТА .

В соответствии с новой редакцией закона о занятости (действует с 24 октября 2016 года) в инструкции расширен перечень категорий граждан, за обучение которых нанимателю компенсируются затраты.

Так, расширена категория работников, находящихся под угрозой увольнения, и введена новая категория - работники, имевшие до приема на работу длительный перерыв в работе (более 12 месяцев) или длительно не работавшие. Эти новые категории работников введены в целях стимулирования нанимателей к опережающему обучению работников, повышению их конкурентоспособности на рынке труда, пояснили в министерстве.

По словам специалистов, к находящимся под угрозой увольнения раньше относились только работники, подлежащие высвобождению, теперь к ним добавлены и работники, работающие в режиме вынужденной неполной занятости. Первая из этих категорий включает работников, подлежащих увольнению в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя или предупрежденных о сокращении численности или штата. Ко второй категории относятся работающие на условиях неполного рабочего времени по инициативе нанимателя или находящиеся в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставленном по инициативе нанимателя, или не работающие в связи с простоем не по вине работника.

Таким образом, предусмотрена дополнительная возможность оказания госслужбой занятости содействия нанимателям в организации обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, длительно не работавших, путем компенсации затрат на их обучение (к слову, наниматели обучают их за свои деньги, а потом обращаются за возмещением).

Постановлением Минтруда и соцзащиты №63 также определены порядок и условия полной или частичной компенсации затрат учреждениям уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовым профилакториям (ЛТП) на обучение лиц, привлекаемых к труду и не имеющих профессии, а также нанимателям на обучение работников, впервые нашедших работу; обязанных лиц. Этот порядок не изменился по сравнению с ранее действовавшим.

Чтобы получить компенсацию, наниматель, УИС и ЛТП в течение месяца после завершения обучения должны обратиться в органы по труду, занятости и соцзащите с письменным заявлением, приложить к нему сметы затрат на обучение, копии документов, подтверждающих прохождение работниками обучения в период работы у нанимателя, а также другие документы в зависимости от категории работников, дающей право на дополнительные гарантии занятости.

На основании представленных документов госслужба занятости компенсирует нанимателю, учреждению УИС и ЛТП оплату труда преподавателей, мастеров производственного обучения и других специалистов; выплату вознаграждения за участие в работе квалификационных комиссий; затраты по содержанию учебно-производственных площадей и эксплуатацией учебно-производственного оборудования; стоимость расходных материалов для обучения; налоги и платежи, предусмотренные законодательством; другие расходы, непосредственно связанные с организацией обучения.

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Причем госслужба занятости может компенсировать затраты нанимателей полностью или частично - это зависит от трудоустройства работников после обучения, характера предоставляемой работы (постоянная или временная), категорий работников. Решение о компенсации затрат в отношении учреждений УИС и ЛТП принимается с учетом потребности рынка труда в профессиях, полученных лицами, привлекаемыми к труду. А затраты нанимателей на обучение граждан, особо нуждающихся в соцзащите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, а также обязанных лиц компенсируются, как правило, полностью.-