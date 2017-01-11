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Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

12.01.2017 13:15 — Разное | Ежедневник  
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Макей надеется на подписание закона о свободной торговле услугами в СНГ в 2017 году

фото: belta.by

Пока проект соглашения, по словам Макея, «сырой».

Беларусь рассчитывает, что в 2017 году в ходе российского председательства в СНГ удастся устранить разногласия сторон и подписать соглашение о свободной торговле услугами.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, передает БЕЛТА.

Оценивая перспективы функционирования СНГ в 2017 году, министр обратил внимание на экономическую составляющую взаимодействия. "Основа основ - это договор о зоне свободной торговли, в рамках которого определены условия движения товаров. В его развитие необходимо решить задачи по формированию единого рынка государственных закупок и созданию зоны свободной торговли услугами", - подчеркнул Владимир Макей.

"В сфере госзакупок есть движение вперед - в прошедшем году подписан протокол, определяющий этапы формирования общих правил доступа к закупкам. С продвижением по услугам есть определенные проблемы, - констатировал глава белорусского МИД. - Проект соглашения о свободной торговле услугами пока, откровенно говоря, сырой. Сохраняются существенные разногласия сторон. Тем не менее завершить эту работу необходимо. В этом мы рассчитываем на российское председательство. Убежден, что наши российские коллеги помогут найти компромисс, и в 2017 году мы, наконец, выйдем на подписание соответствующего соглашения".
 

 
 
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