Глава «Яндекс.Погоды» Дмитрий Геранин запускает сервис для организации похорон Umer . Об этом сообщает издание « Секрет фирмы »



Изображение: umer.mobi

На основе введенных данных сервис может рассчитать примерную стоимость похорон и предложить варианты различных агентств. Приложение будет работать по принципу агрегатора: похоронные агентства будут предлагать пользователям более низкие цены, получая за это увеличение объёма заказов.

«Сами агентства говорят о том, что они готовы платить за информацию о случаях смерти. Сейчас они платят, например, полиции, скорой помощи, а могут платить более легально — в сторону приложения. Хочется легализовать немножко этот рынок. То же самое происходило раньше с автомобилями, с недвижимостью, куда пришли агрегаторы и приводят эти рынки более-менее в порядок», — рассказал Геранин изданию The Village.

Приложение Umer должно запуститься в течение трех месяцев после окончания переговоров с похоронными агентствами. Сумму инвестиций в проект разработчик не раскрывает, но отмечает, что это его личный проект, не связанный с «Яндексом».

Читайте также: В Москве создадут виртуальные кладбища с картой и фотографиями могил