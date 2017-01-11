Молодая пара, ехавшая на легковушке в Данию, погибла в аварии на трассе в Польше. Пассажирка была родом из Беларуси. Информация об этом появилась в польских СМИ, сообщает БЕЛТА .



Фото: tvn24.pl

ДТП произошло во вторник, 10 января, поздно вечером на участке трассы А4 за Вроцлавом (Польша). Водитель Opel Corsa c датскими номерными знаками не заметил грузовик, который по техническим причинам остановился на дороге. Польские правоохранители отмечают, что водитель грузовика обозначил машину соответствующим образом. Несмотря на это, легковушка врезалась в заднюю часть фуры. Водитель и пассажирка «Опеля» погибли на месте. При погибшей был белорусский паспорт жительницы Пинска.



Фото: tvn24.pl

В результате аварии несколько часов было заблокировано движение в сторону польского города Згожелец.