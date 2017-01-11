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На трассе в Польше водитель Opel врезался в стоящий грузовик: погибла белоруска и ее муж
Молодая пара, ехавшая на легковушке в Данию, погибла в аварии на трассе в Польше. Пассажирка была родом из Беларуси. Информация об этом появилась в польских СМИ, сообщает
ДТП произошло во вторник, 10 января, поздно вечером на участке трассы А4 за Вроцлавом (Польша). Водитель Opel Corsa c датскими номерными знаками не заметил грузовик, который по техническим причинам остановился на дороге. Польские правоохранители отмечают, что водитель грузовика обозначил машину соответствующим образом. Несмотря на это, легковушка врезалась в заднюю часть фуры. Водитель и пассажирка «Опеля» погибли на месте. При погибшей был белорусский паспорт жительницы Пинска.
В результате аварии несколько часов было заблокировано движение в сторону польского города Згожелец.
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Водитель не заметил грузовик, который по техническим причинам остановился на дороге.
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