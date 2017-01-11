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Каштановый питомник создали в Гомеле

12.01.2017 13:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 12 янв — Sputnik. Четыре тысячи каштанов растут в закрытом грунте, плантацию по поручению мэра Гомеля разбило предприятие "Красная гвоздика".

Каштановый питомник создали в Гомеле
© Sputnik / Мария Амелина
Назван самый ухоженный город Беларуси

В советское время Гомель считался городом каштанов. Они росли на большинстве центральных улиц, украшали бульвары и скверы. Но вскоре горожане заметили, что деревья стали болеть и погибать. Через месяц-два после цветения они уже сбрасывали жухлые листья и к осени становились голыми.

"Исследование показало, что в условиях нынешней экологической нагрузки каштан не может жить более 18 лет. Обилие транспорта оказалось для них убийственным", — цитируют первого заместителя Гомельского городского ЖКХ Григория Туровца местные СМИ.

Сейчас в Гомеле в основном высаживают менее прихотливые клен и липу. Но на городском уровне принято решение возродить и каштаны.

Каштановый питомник создали в Гомеле
© Sputnik / Мария Амелина
Каждое лето на улице Трудовой в Гомеле цветет боярышник

Плантация каштанов заложена на 4000 экземпляров. Научное сопровождение их роста осуществляют сотрудники Ботанического сада Национальной академии наук, заключившие договор с предприятием "Красная гвоздика". Цель работы ученых — повысить выживаемость деревьев в период их роста, выбрать оптимальные режимы подкормки и, в конечном итоге, получить более жизнеспособные деревья.

На улицы города первые каштаны смогут перенести примерно через семь лет. Они будут высаживаться со своим комом земли на корневой системе. Предприятие возьмет на себя и уход за деревьями.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомель планирует возродить свой образ города каштанов.

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