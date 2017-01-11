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556 человек эвакуировали из гимназии в Узде из-за дыма

12.01.2017 14:05 — Разное | БДГ  
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464 ребенка и 92 сотрудника узденской районной гимназии были эвакуированы из из-за задымления. Никто не пострадал.

Инцидент произошел утром 11 января. В электрощитовой на первом этаже гимназии сработала пожарная сигнализация, сообщает МЧС.

Администрация до приезда спасателей успела организовать эвакуацию 92 сотрудников и 464 учащихся. Кроме того, персонал использовал огнетушители.

Причиной появления дыма стало короткое замыкание проводки.

Временно гимназисты будут учиться в средней школе №2.

 
 
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464 ребенка и 92 сотрудников узденской районной гимназии были эвакуированы из из-за задымления. Никто не пострадал.

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