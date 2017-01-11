|
556 человек эвакуировали из гимназии в Узде из-за дыма
464 ребенка и 92 сотрудника узденской районной гимназии были эвакуированы из из-за задымления. Никто не пострадал.
Инцидент произошел утром 11 января. В электрощитовой на первом этаже гимназии сработала пожарная сигнализация,
Администрация до приезда спасателей успела организовать эвакуацию 92 сотрудников и 464 учащихся. Кроме того, персонал использовал огнетушители.
Причиной появления дыма стало короткое замыкание проводки.
Временно гимназисты будут учиться в средней школе №2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
464 ребенка и 92 сотрудников узденской районной гимназии были эвакуированы из из-за задымления. Никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии