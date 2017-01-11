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на Камчатке женщина заблокировала дорогу ехавшей к умирающему пациенту скорой

12.01.2017 13:55 — Разное | Tut.by  
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В Петропавловске-Камчатском скорая помощь не успела спасти жизнь пациенту из-за водителя, которая не уступила дорогу спецтранспорту. Прибывшие на вызов медики только констатировали смерть 21-летнего мужчины. Об этом сообщает телеканал «360».

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Инцидент произошел поздним вечером 10 января на улице Циолковского. Медикам поступил вызов от брата 21-летнего местного жителя, которому неожиданно стало плохо — он начал задыхаться и терять сознание. Выехавшая на место бригада уже на подъезде к месту столкнулась с неожиданным препятствием — дорогу спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками перекрыл легковой автомобиль.

Разминуться на заснеженной дороге, по бокам которой было припарковано много машин, автомобили не смогли — управлявшая легковушкой женщина отказалась заезжать в «карман», а ее пассажир требовал, чтобы скорая помощь уступила дорогу. На все предупреждения и призывы водителя мужчина отвечал исключительно угрозами и «наставлениями».

«Иди правила читай!» — посоветовал он водителю служебной машины и вернулся в салон.

В итоге перепалка растянулась на 10 минут, при этом уступить дорогу владельцев иномарки принудили только вызванные на место полицейские. Когда врачи вошли в квартиру, им оставалось только констатировать смерть пациента.

В региональном управлении СКР сообщили, что по факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям сотрудников скорой помощи.

 
 
Ссылка на источник 34
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Когда медики смогли добраться до пациента, они смогли только констатировать смерть 21-летнего мужчины.

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